Unihockey – Damen 1. Liga UHC Lok Reinach bezwingt Zürich Oberland Pumas UHC Lok Reinach hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Zürich Oberland Pumas setzt es zuhause ein 6:4 ab. 26.09.2022, 23.46 Uhr

Das Skore eröffnete Rachel Wicky in der 3. Minute. Sie traf für UHC Lok Reinach zum 1:0. Der Ausgleich für Zürich Oberland Pumas fiel in der 11. Minute (Natascha Hansen). Ramona Bucher brachte UHC Lok Reinach 2:1 in Führung (11. Minute).

Zum Ausgleich für Zürich Oberland Pumas traf Natalia Legowska in der 11. Minute. Rahel Frei traf in der 20. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Zürich Oberland Pumas. Livia Dössegger glich in der 21. Minute für UHC Lok Reinach aus. Es hiess 3:3.

Luana Hagmann traf in der 37. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für UHC Lok Reinach. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 43, als Stephanie Hegglin für Zürich Oberland Pumas erfolgreich war. In der 51. Minute gelang Daria Hüsler der Führungstreffer zum 5:4 für UHC Lok Reinach. Mit dem 6:4 für UHC Lok Reinach schoss Ramona Bucher das letzte Tor der Partie.

Ramona Bucher mit zwei Skorerpunkten

Skorerinnen für UHC Lok Reinach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Ramona Bucher mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Luana Hagmann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Zürich Oberland Pumas: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Natalia Legowska (Tor: 1, Assist: 0), Natascha Hansen (Tor: 1, Assist: 0), Rahel Frei (Tor: 1, Assist: 0), Stephanie Hegglin (Tor: 1, Assist: 0), Damaris Sager (Tor: 0, Assist: 1) und Seraina Täubert (Tor: 0, Assist: 1).

In der Tabelle steht UHC Lok Reinach nach dem zweiten Spiel auf Rang 4 (drei Punkte). UHC Lok Reinach trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf Bassersdorf Nürensdorf. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (17.30 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

Nach dem zweiten Spiel steht Zürich Oberland Pumas mit zwei Punkten auf dem fünften Rang. Zürich Oberland Pumas trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team UHC Bremgarten. Die Partie findet am 2. Oktober statt (19.00 Uhr, Dreifachhalle Mettlen Pfäffikon ZH).

