Unihockey – Damen 1. Liga UHC Lok Reinach bezwingt Bassersdorf Nürensdorf UHC Lok Reinach behielt im Spiel gegen Bassersdorf Nürensdorf am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 19.12.2022, 14.11 Uhr

Nadja Fedrizzi eröffnete in der 5. Minute das Skore, als sie für Bassersdorf Nürensdorf das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 9. Minute, als Ramona Bucher für UHC Lok Reinach traf. Das Tor von Anja Ehrensperger in der 27. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Bassersdorf Nürensdorf.

In der 44. Minute traf Tamara Steiner für UHC Lok Reinach zum 2:2-Ausgleich. Daniela Frey erzielte in der 47. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für UHC Lok Reinach. Der Ausgleich für Bassersdorf Nürensdorf fiel in der 54. Minute (Pia Sonderegger). In der Verlängerung entschied UHC Lok Reinach das Spiel für sich. Das 4:3 erzielte Daniela Frey in der 64. Minute.

Beste Skorerin bucht zwei Punkte

Skorerinnen für UHC Lok Reinach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Daniela Frey mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Selina Müller mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Bassersdorf Nürensdorf: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Nadja Fedrizzi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt UHC Lok Reinach weiterhin auf Rang 2. Das Team hat 17 Punkte. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Januar (18.30 Uhr, Sporthalle Vial Domat/Ems).

In der Tabelle verbessert sich Bassersdorf Nürensdorf von Rang 7 auf 6. Das Team hat fünf Punkte. Die Partie findet am 7. Januar statt (16.00 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

