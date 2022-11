Unihockey – Herren UPL Überraschungssieg für Unihockey Basel Regio gegen Grasshopper Club Zürich Unihockey Basel Regio hat am Sonntag gegen Grasshopper Club Zürich die Überraschung geschafft: Die zehntplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das erstklassierte Team 9:7. 28.11.2022, 22.13 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Grasshopper Club Zürich: Joël Rüegger brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 4. Minute, als Dennis Kramer für Unihockey Basel Regio traf. In der 11. Minute war es an Toni Rintala, Unihockey Basel Regio 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand stellte Dylan Hasenböhler durch seinen Treffer für Grasshopper Club Zürich in der 13. Minute her. Alessandro Alliata traf in der 15. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Grasshopper Club Zürich. Mit seinem Tor in der 16. Minute brachte Joël Rüegger Grasshopper Club Zürich mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Dank dem Treffer von Patrick Mendelin (28.) reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Basel Regio auf ein Tor (3:4). Gleichstand stellte Toni Rintala durch seinen Treffer für Unihockey Basel Regio in der 30. Minute her. Patrick Mendelin brachte Unihockey Basel Regio 5:4 in Führung (35. Minute).

Grasshopper Club Zürich glich in der 42. Minute durch Elia Seiler aus. Das Tor von Tobias Heller in der 43. Minute bedeutete die 6:5-Führung für Grasshopper Club Zürich. Tobias Heller erzielte nur vier Minuten später auch das 7:5 für Grasshopper Club Zürich. In der 49. Minute gelang Unihockey Basel Regio (Jonas Tschan) der Anschlusstreffer (6:7). Zum Ausgleich für Unihockey Basel Regio traf Kai Kurth in der 50. Minute. Das Tor von Yannick Lindroos in der 57. Minute bedeutete die 8:7-Führung für Unihockey Basel Regio. Mit einem weiteren Tor erhöhte Yannick Lindroos für Unihockey Basel Regio auf 9:7. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten.

Patrick Mendelin mit vier Skorerpunkten

Skorer für Unihockey Basel Regio: Das Spiel werden Patrick Mendelin mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2), Toni Rintala mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Yannick Lindroos mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Kai Kurth mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel wird Claudio Laely mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Joël Rüegger mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Tobias Heller mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Alessandro Alliata mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Elia Seiler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Christoph Meier zum besten Spieler von Grasshopper Club Zürich gekürt. Bei Unihockey Basel Regio wurde diese Ehre Toni Rintala zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Unihockey Basel Regio von Rang 10 auf 8. Das Team hat zehn Punkte. Unihockey Basel Regio spielt zum nächsten Mal daheim gegen Zug United (Platz 6). Das Spiel findet am Mittwoch (30. November) statt (20.00 Uhr, Pfaffenholz Basel).

In der Tabelle liegt Grasshopper Club Zürich weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 23 Punkte. Für Grasshopper Club Zürich geht es in einem Auswärtsspiel gegen HC Rychenberg Winterthur (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (1. Dezember) statt (19.30 Uhr, AXA Arena Winterthur).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.