Unihockey – Damen 1. Liga Team Aarau mit Sieg gegen Unihockey Gurmels Sieg für Team Aarau: Gegen Unihockey Gurmels gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1. 04.12.2022, 21.10 Uhr

(chm)

Jana Schmutz eröffnete in der 15. Minute das Skore, als sie für Unihockey Gurmels das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Team Aarau traf Kimberley Herrmann in der 20. Minute. In der 32. Minute gelang Seraina Zgraggen der Führungstreffer zum 2:1 für Team Aarau. Mit dem 3:1 für Team Aarau schoss Bie Elise Olsson-Lalor das letzte Tor der Partie.

Beste Skorerin bucht einen Punkt

Skorerinnen für Team Aarau: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Bie Elise Olsson-Lalor (Tor: 1, Assist: 0), Kimberley Herrmann (Tor: 1, Assist: 0), Seraina Zgraggen (Tor: 1, Assist: 0), Céline Grimm (Tor: 0, Assist: 1) und Julia Haab (Tor: 0, Assist: 1).

In der Tabelle verbessert sich Team Aarau von Rang 4 auf 3. Das Team hat 15 Punkte. Team Aarau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Black Creek Schwarzenbach (Platz 8). Die Partie findet am 10. Dezember statt (19.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

Unihockey Gurmels steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat 14 Punkte. Unihockey Gurmels tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Skorpion Emmental Zollbrück II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Dezember (17.00 Uhr, Sporthalle Gurmels).

