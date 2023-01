Unihockey – Herren 1. Liga Team Aarau mit Sieg gegen Bern Capitals Team Aarau gewinnt am Sonntag zuhause gegen Bern Capitals 7:6. 09.01.2023, 01.29 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Florian Kull, der in der 1. Minute für Team Aarau zum 1:0 traf. Florian Kull erzielte nur drei Minuten später auch das 2:0 für Team Aarau. Team Aarau erhöhte in der 4. Minute seine Führung durch Tobias Wullschleger weiter auf 3:0.

Team Aarau baute in der 18. Minute die Führung für Team Aarau weiter aus: Torschütze war erneut Tobias Wullschleger. In der 22. Minute verkleinerte Sven Kummer den Rückstand von Bern Capitals auf 1:4. Timo Kummer verkürzte in der 27. Minute den Rückstand von Bern Capitals auf 2:4.

Die 35. Minute brachte für Bern Capitals den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Simon Buchser. Gleichstand (4:4) hiess es wieder in der 44. Minute, als Yannik Arm für Bern Capitals traf. In der 44. Minute gelang nochmals Tobias Wullschleger der Führungstreffer zum 5:4 für Team Aarau.

Zum Ausgleich für Bern Capitals traf Raphael Kohler in der 53. Minute. In der 54. Minute war es an Marco Stoltenberg, Team Aarau 6:5 in Führung zu bringen. Zum Ausgleich für Bern Capitals traf Emanuel Ninck in der 57. Minute. In der Verlängerung entschied Team Aarau das Spiel für sich. In der 69. Minute schoss Tobias Wullschleger das 7:6.

Tobias Wullschleger mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Team Aarau: Das Spiel wird Tobias Wullschleger mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Florian Kull mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Marco Stoltenberg mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Silvan Colombo mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Bern Capitals: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Simon Buchser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Oliver Walker mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Tobias Wullschleger zum besten Spieler von Team Aarau gekürt. Bei Bern Capitals wurde diese Ehre Jascha Blaser zuteil.

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat zwölf Punkte. Team Aarau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Unihockey Schüpbach (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 14. Januar (20.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

In der Tabelle liegt Bern Capitals weiterhin auf Rang 8. Das Team hat 24 Punkte. Für Bern Capitals geht es in einem Heimspiel gegen Zuger Highlands (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 15. Januar statt (16.00 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.