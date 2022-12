Unihockey – Damen 1. Liga Team Aarau entscheidet Spitzenduell gegen UH Zulgtal Eagles für sich Team Aarau setzt seine Siegesserie auch gegen UH Zulgtal Eagles fort. Das 4:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 19.12.2022, 14.11 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Flavia Suter, die in der 11. Minute für Team Aarau zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Team Aarau stellte Aline Rohrer in Minute 29 her. Team Aarau erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Sally Zollinger weiter auf 3:0.

Andrea Sempach (41. Minute) liess UH Zulgtal Eagles auf 1:3 herankommen. Julia Haab schoss das 4:1 (45. Minute) für Team Aarau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Beste Skorerin bucht einen Punkt

Skorerinnen für Team Aarau: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Aline Rohrer (Tor: 1, Assist: 0), Flavia Suter (Tor: 1, Assist: 0), Julia Haab (Tor: 1, Assist: 0), Sally Zollinger (Tor: 1, Assist: 0), Isabel Siegrist (Tor: 0, Assist: 1) und Isabelle Häring (Tor: 0, Assist: 1).

In der Tabelle liegt Team Aarau weiterhin auf Rang 3. Das Team hat 21 Punkte. Für [[wg.team_1_short]] geht es nach der Winterpause daheim gegen UHC Tigers H.-T. (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 8. Januar statt (16.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

In der Tabelle verliert UH Zulgtal Eagles Plätze und zwar von Rang 1 auf 2. Das Team hat 26 Punkte. [[wg.team_2_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auswärts gegen Skorpion Emmental Zollbrück II (Platz 1). Zu diesem Spiel kommt es am 8. Januar (20.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.