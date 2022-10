Unihockey – Damen 1. Liga Team Aarau bezwingt auswärts UHC Tigers H.-T. Team Aarau gewinnt am Samstag auswärts gegen UHC Tigers H.-T. 5:3. 10.10.2022, 02.31 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Aline Rohrer für Team Aarau. In der 8. Minute traf sie zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Team Aarau stellte Michelle Zobrist in Minute 9 her. In der 10. Minute gelang UHC Tigers H.-T. (Milena Müller) der Anschlusstreffer (1:2).

Céline Grimm erhöhte in der 21. Minute zur 3:1-Führung für Team Aarau. In der 26. Minute gelang UHC Tigers H.-T. (Tanja Steiger) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 43, als Andrea Rütimann für UHC Tigers H.-T. erfolgreich war.

In der 50. Minute schoss Seraina Zgraggen Team Aarau in Führung. Es war der Siegtreffer.

Aline Rohrer mit zwei Skorerpunkten

Skorerinnen für Team Aarau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Aline Rohrer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Céline Grimm mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Flavia Suter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UHC Tigers H.-T.: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Andrea Rütimann (Tor: 1, Assist: 0), Milena Müller (Tor: 1, Assist: 0), Tanja Steiger (Tor: 1, Assist: 0) und Jolanda Arnold (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Meret Rihs zur besten Spielerin von Team Aarau gekürt. Bei UHC Tigers H.-T. wurde diese Ehre Tanja Steiger zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Team Aarau von Rang 5 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Für Team Aarau geht es in einem Heimspiel gegen UHC La Chaux-de-Fonds (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

UHC Tigers H.-T. rutscht in der Tabelle von Rang 3 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. UHC Tigers H.-T. tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Unihockey Gurmels an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Sporthalle Gurmels).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.