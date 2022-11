Unihockey – Herren 1. Liga SV Waldenburg Eagles bezwingt Unihockey Luzern SV Waldenburg Eagles behielt im Spiel gegen Unihockey Luzern am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 28.11.2022, 22.18 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für SV Waldenburg Eagles: Adrian Rudin brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. SV Waldenburg Eagles baute die Führung in der 40. Minute (Benjamin Arm) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Matthew Bertschinger (44.) Reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Luzern auf ein Tor (1:2).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 47. Minute, als Simon Koller für Unihockey Luzern traf. Jan Wenger sorgte in der 60. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von SV Waldenburg Eagles. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Adrian Rudin mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Das Spiel wird Adrian Rudin mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt SV Waldenburg Eagles auf Rang 7. Das Team hat 20 Punkte. SV Waldenburg Eagles spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Baden-Birmenstorf (Platz 10). Diese Begegnung findet am 3. Dezember statt (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

Unihockey Luzern rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat 22 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Luzern in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn Bern Capitals (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Dezember statt (19.00 Uhr, Utenberg Luzern).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.