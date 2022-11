Unihockey – Damen 1. Liga Sieg für Skorpion Emmental Zollbrück II im Showdown gegen Team Aarau Skorpion Emmental Zollbrück II setzt seine Siegesserie auch gegen Team Aarau fort. Das 4:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 28.11.2022, 22.20 Uhr

(chm)

Julia Haab eröffnete in der 22. Minute das Skore, als sie für Team Aarau das 1:0 markierte. In der 26. Minute war es an M. Fankhauser, Skorpion Emmental Zollbrück 0:1 in Führung zu bringen. Laura Bolt sorgte in der 39. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Team Aarau. In der 47. Minute baute C. Zaugg den Vorsprung für Skorpion Emmental Zollbrück auf zwei Tore aus (0:2). In der 49. Minute baute M. Fankhauser den Vorsprung für Skorpion Emmental Zollbrück auf zwei Tore aus (0:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als S. Oberli die Führung für Skorpion Emmental Zollbrück auf 0:2 erhöhte.

Nach dem Spiel wurde Eveline Stettler zur besten Spielerin von Team Aarau gekürt. Bei Skorpion Emmental Zollbrück wurde diese Ehre M. Fankhauser zuteil.

In der Tabelle liegt Skorpion Emmental Zollbrück II weiterhin auf Rang 2. Das Team hat 18 Punkte. Als nächstes trifft Skorpion Emmental Zollbrück II zuhause mit Black Creek Schwarzenbach (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Dezember (10.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

In der Tabelle liegt Team Aarau weiterhin auf Rang 3. Das Team hat zwölf Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Team Aarau in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Unihockey Gurmels. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Dezember (18.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

