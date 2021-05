Landwirtschaft Othmarsingen hat sieben Bauernhöfe, und kein einziger ist Bio Wie viele Bauernhöfe gibt es in Othmarsingen? Und wie viele davon bauen biologisch an? Das Bundesamt für Statistik hat neue Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. 16.05.2021, 01.13 Uhr

Da die Landwirtschaft in der Schweiz Betriebe verliert, werden die verbliebenen Höfe grösser. Keystone-SDA

(chm)

In Othmarsingen gab es im vergangenen Jahr sieben Bauernhöfe, wie aus der jüngsten landwirtschaftlichen Strukturerhebung des Bundesamts für Statistik hervorgeht. Keiner dieser Höfe produzierte nach biologischen Kriterien.

Die Anzahl Betriebe und der Anteil der Biohöfe hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Schweizweit hat sich 2020 wiederum ein grösserer Teil der Landwirtschaftsbetriebe der biologischen Produktion gewidmet. Der Anteil der Biobetriebe ist auf 15.3 Prozent gewachsen. Die meisten der rund 7600 Biobetriebe befinden sich im Kanton Graubünden, der einen Anteil von Biohöfen von fast 60 Prozent ausweist. Im Kanton Aargau liegt dieser Anteil bei 9.9 Prozent.

Mit 2.4 Bauernhöfen auf 1000 Einwohner liegt Othmarsingen unter dem Wert für das ganze Land (5.7 Betriebe pro 1000 Einwohner). Im Kanton Aargau kamen auf 1000 Einwohner 4.4 Bauernhöfe – und somit ähnlich viele wie in Othmarsingen.

Weniger Betriebe, weniger Fläche

Seit Jahrzehnten verschwinden in der Schweiz Bauernbetriebe. Othmarsingen ist dabei keine Ausnahme: In den vergangenen rund 30 Jahren sind in Othmarsingen elf Bauernhöfe verschwunden. 1990 hatte es noch 18 Betriebe gegeben.

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Othmarsingen veränderte sich seit 1990 von 191.8 auf heute 178.4 Hektaren. Schweizweit nahm die Fläche um rund 23'000 Hektaren oder 2.2 Prozent ab.

In der Landwirtschaft waren in Othmarsingen 28 Personen beschäftigt, Teilzeit- und Vollzeit-Personal zusammengezählt. Das ist eine Person mehr als im Vorjahr.

Total 588 Tiere

Die Landwirtschafts-Statistik weist auch detailliert aus, wie viele Tiere auf den Bauernhöfen in Othmarsingen leben: Es waren total 588 Tiere. Im Vergleich zum Vorjahr sind das deutlich mehr Tiere, das Plus beträgt 136.

Die grosse Mehrheit der Tiere waren Geflügel (343, 67.3 Prozent Veränderung zum Vorjahr), es wurden aber auch 236 Rinder (-1 Stück) und neun Pferde (-1 Stück) gezählt.

Über das ganze Land gesehen nahm 2020 der Geflügelbestand gegenüber dem Vorjahr deutlich zu (+5.1 Prozent), bei den weiteren Tieren gab es jeweils ein leichtes Minus.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt. Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Gemeinden in Ihrer Region. Datenquelle: Bundesamt für Statistik.