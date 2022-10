Unihockey – Herren 1. Liga Lions Konolfingen gewinnt klar gegen Baden-Birmenstorf Lions Konolfingen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Baden-Birmenstorf 11:5. 10.10.2022, 02.28 Uhr

(chm)

Lions Konolfingen ging im ersten Drittel mit 5:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Lions Konolfingen die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 8:1 aus. Baden-Birmenstorf konnte im letzten Drittel zwar nochmals verkürzen, das bessere Ende behielt jedoch Lions Konolfingen. Sie gewannen das Spiel schliesslich mit 11:5.

Sven Schlüchter mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Lions Konolfingen: Das Spiel werden Sven Schlüchter mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1), David Vonwyl mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1), Nando Glauser mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Yannick Glauser mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Janosch Bigler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Marcel Eggimann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Baden-Birmenstorf: Das Spiel wird Dominik Laube mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Lions Konolfingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat 15 Punkte. Lions Konolfingen bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team TSV Unihockey Deitingen. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

In der Tabelle verliert Baden-Birmenstorf Plätze und zwar von Rang 7 auf 9. Das Team hat acht Punkte. Baden-Birmenstorf tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Unihockey Limmattal an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.