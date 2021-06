Corona In Obersiggenthal sind 7.9 Prozent mehr Personen als üblich gestorben Obersiggenthal gehört zur Mehrheit der Gemeinden, in denen im vergangenen Jahr mehr Menschen gestorben sind als im langjährigen Durchschnitt. 23.06.2021, 12.03 Uhr

Die Zahl der jährlichen Todesfälle in Obersiggenthal seit 2010 im Vergleich.

(chm)

Total sind 2020 in Obersiggenthal 80 Menschen gestorben. Das geht aus Daten hervor, die das Bundesamt für Statistik am Dienstag veröffentlicht hat. Das liegt über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, ist aber kein Rekord: Seit 2010 sind in Obersiggenthal jährlich zwischen 62 und 83 Menschen gestorben, im Durchschnitt 72.

Die Statistik geht nicht den Todesursachen nach. Sie zeigt deswegen keinen direkten Zusammenhang mit der Coronapandemie, insbesondere nicht für einzelne Gemeinde. Dennoch ist der Einfluss der Virusinfektionen deutlich sichtbar: Vor allem in den Monaten mit erhöhten Fallzahlen kam es zu deutlich mehr Todesfällen als üblich.

Die offizielle Zählung der Todesfälle, die mit einer Coronainfektion im Zusammenhang stehen, geht für 2020 von über 7560 Todesfällen aus. Insgesamt sind in der Schweiz fast 76'200 Menschen gestorben, was einem Anstieg von 12.4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und rund 16.8 Prozent mehr ist als im jährlichen Schnitt seit 2010.

Mehr ältere Menschen gestorben

Die Mehrzahl der Todesfälle in Obersiggenthal betrafen naturgemäss ältere Menschen. 20 Verstorbene waren 90-jährig oder älter. 39 Todesfälle betrafen Menschen zwischen 80 und 89 Jahren. Elf Menschen starben im Alter von 70 bis 79 Jahren. Zehn Menschen waren bei ihrem Tod unter 70 Jahre alt.

Die 70 Todesfälle bei den Über-70-Jährigen liegen über dem Durchschnitt seit 2010 (59). Das sind 19 Prozent mehr Todesfälle in dieser Altersgruppe als im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2019.

Zu beobachten ist auch, dass in Obersiggenthal weniger Jüngere gestorben sind. Die zehn Todesfälle bei den Unter-70-Jährigen liegen noch bei rund 75 Prozent des langjährigen Durchschnitts in dieser Altersgruppe (13).

Diese Tendenz gilt schweizweit: Im Coronajahr 2020 starben landesweit 63'500 Über-70-Jährige. Das sind rund 22 Prozent mehr als im Zehnjahresschnitt (52'200). Demgegenüber ging die Sterblichkeit bei den Unter-70-Jährigen leicht zurück: Es starben 12'700 Menschen, was rund 2.4 Prozent weniger sind als im Durchschnitt seit 2010.

Dieser Artikel ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.