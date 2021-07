Auto In Fisibach hat die gleiche Automarke die Nase vorne wie in der Schweiz Unsere Datenauswertung zeigt, welche Automodelle in der Gemeinde Fisibach besonders beliebt sind. 31.07.2021, 22.48 Uhr

In Fisibach sind diese Automarken die häufigsten.

(chm)

In der Gemeinde Fisibach sind total 309 Personenwagen registriert. Das geht aus Daten des Bundesamts für Strassen (Astra) hervor, die dieses Portal für die Gemeinde analysiert hat.

VW ist beliebteste Marke

Die häufigste Automarke unter den Personenwagen in Fisibach ist VW. Von dieser Marke gibt es in der Gemeinde über alle Modelle gesehen 37 Autos oder umgerechnet 120 auf 1000 Autos. Das ist deutlich weniger als im Schweizer Schnitt. Im ganzen Land liegt der Anteil bei 129 Autos der Marke pro 1000 Fahrzeuge. Auch schweizweit ist VW die Marke mit den meisten Autos, mit Abstand.

Zweitbeliebteste Marke ist Opel mit 28 Fahrzeugen oder einem Anteil von 91 auf 1000 Autos. Das ist deutlich mehr als im Schweizer Schnitt, liegt der landesweite Anteil der Marke doch bei 46 pro 1000 Autos.

Es folgen die Automarken Mercedes-Benz (26 Autos), Ford (19), Audi (18) und Skoda (17).

Rund 3.6 Mal so viele Mitsubishi

Beliebter im Vergleich zum Rest der Schweiz sind in Fisibach die Fahrzeuge der Marken Mitsubishi und Opel. Das heisst, von diesen Autos gibt es anteilsmässig mehr in der Gemeinde als im landesweiten Durchschnitt.

Von Autos der Marke Mitsubishi gibt es rund 3.6 Mal so viele Fahrzeuge wie in der Schweiz. (Fisibach: 48.5 Stück pro 1000 Autos, Schweiz: 13.5). Rund 96 Prozent so häufig sind Fahrzeuge der Marke Opel (Fisibach: 90.6, Schweiz: 46.2).

Weniger Fiat, BMW und Toyota

Unterrepräsentiert sind dagegen die Fahrzeuge der Marken Fiat, BMW und Toyota. Diese Automobile sind also in Fisibach weniger häufig anzutreffen als in der Schweiz.

Von der Marke Fiat gibt es anteilsmässig rund 37 Prozent weniger Autos als in der Schweiz. (Schweiz: 30.7 pro 1000 Autos, Fisibach: 19.4). Rund 30 Prozent weniger Autos als in der Schweiz gibt es von der Marke BMW. (Schweiz: 69, Fisibach: 48.5). Rund 25 Prozent weniger Autos als in der Schweiz gibt es von der Marke Toyota. (Schweiz: 47.7, Fisibach: 35.6).

Was die meisten Leute fahren

Das zahlenmässig beliebteste Auto in Fisibach ist der Skoda Octavia. Von diesem Modell gibt es in der Gemeinde zwölf Stück. Zweitbeliebtestes Automodell ist der VW Golf. Von diesem Auto sind in Fisibach acht registriert. Es folgen Ford Fiesta (7) und Audi A3 (6).

Gleich alt, schwerer und genauso grau

Der Fuhrpark in Fisibach ist durchschnittlich rund 10.1 Jahre alt, was leicht älter ist als der Schweizer Durchschnitt (9.7 Jahre). Er ist zudem leicht schwerer mit einem Durchschnitt pro Fahrzeug von 1.57 Tonnen (CH: 1.51 Tonnen). Die Motorisierung liegt mit durchschnittlich 2 Litern über dem Schweizer Schnitt von 1.9 Litern.

Farblich mögen es die Autobesitzerinnen und Autobesitzer in Fisibach am liebsten grau. 31.7 Prozent der Fahrzeuge fahren mit dieser Farbe. Auch schweizweit ist Grau die bevorzugte Autofarbe.

Es folgen in Fisibach die Farben Schwarz (26.2 Prozent), Weiss (18.1 Prozent) und Blau (11 Prozent).

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung eines Algorithmus verfasst. Alle Details zur Auswertung der Fahrzeugzulassungsdaten finden Sie in diesem Artikel.

