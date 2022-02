Abstimmung In Beinwil am See scheitert das Mediengesetz deutlich Hier finden Sie die Details zum Resultat in der Gemeinde Beinwil am See an diesem Abstimmungssonntag. 13.02.2022, 13.57 Uhr

Die Ergebnisse in Beinwil am See: 64.5 Prozent Nein zum Medienpaket

(chm)

Die klare Mehrheit der Abstimmenden in Beinwil am See hat zum Mediengesetz Nein gestimmt. Mit einem Nein-Anteil von 64.5 Prozent verwirft die Gemeinde die Vorlage.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bei Vorlagen, die sich um die öffentliche Finanzierung der Medien drehten, hat Beinwil am See in den vergangenen Jahren folgendermassen abgestimmt: Zur No-Billag-Initiative zur Abschaffung der Fernseh- und Radiogebühren stimmte die Gemeinde 2018 69 Prozent Nein. Beim Systemwechsel zu einer geräteunabhängigen Empfangsgebühr (RTVG-Gesetz, 2015) sagte die Gemeinde 55.1 Prozent Nein.

Die No-Billag-Initiative hatte keine Chance vor dem Volk und wurde mit 71,6 Prozent Nein abgelehnt. Das RTVG-Gesetz kam dagegen zustande, wobei die Befürworter nur gerade mit rund 3600 Stimmen Unterschied gewannen.

Nein zur Abschaffung der Emissionsabgabe in Beinwil am See: Eine deutliche Mehrheit von 67.2 Prozent der Stimmenden verwarf die Vorlage.

Mit einem Unterschied von nur gerade 18 Stimmen hat Beinwil am See das Tabakwerbeverbot befürwortet. 553 Personen sagten Ja, 535 stimmten Nein. Das entspricht 50.8 Prozent Ja.

Über eine Raucher-Vorlage stimmte die Schweiz zuletzt vor fast zehn Jahren ab, nämlich über die Volksinitiative zum Schutz vor Passivrauchen. Die Schweiz lehnte sie ab (66 Prozent Nein). In Beinwil am See lautete das Resultat: 76.5 Prozent Nein.

Zum Tierversuchsverbot hat eine Mehrheit in Beinwil am See ein Nein eingelegt. Der Nein-Anteil betrug sehr deutliche 77 Prozent.

Folgt mehr nach Ende der Auszählung in der ganzen Schweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.