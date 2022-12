Unihockey – Herren UPL HC Rychenberg Winterthur bezwingt Grasshopper Club Zürich Sieg für HC Rychenberg Winterthur: Gegen Grasshopper Club Zürich gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 6:5. 04.12.2022, 20.54 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Claudio Mutter für HC Rychenberg Winterthur. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Tim Aeschimann erhöhte in der 3. Minute zur 2:0-Führung für HC Rychenberg Winterthur. Pascal Kern baute in der 22. Minute die Führung für HC Rychenberg Winterthur weiter aus (3:0).

Tim Aeschimann baute in der 29. Minute die Führung für HC Rychenberg Winterthur weiter aus (4:0). Christoph Meier verkürzte in der 30. Minute den Rückstand von Grasshopper Club Zürich auf 1:4. In der 33. Minute verkleinerte Paolo Riedi den Rückstand von Grasshopper Club Zürich auf 2:4.

Christoph Meier sorgte in der 47. Minute für Grasshopper Club Zürich für den Anschlusstreffer zum 3:4. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für HC Rychenberg Winterthur stellte Claudio Mutter in Minute 52 her. Simon Laubscher erzielte in der 57. Minute den Anschlusstreffer zum 4:5 für Grasshopper Club Zürich. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Das Penaltyschiessen gewann HC Rychenberg Winterthur.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für HC Rychenberg Winterthur: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Claudio Mutter mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Tim Aeschimann mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Noah Püntener mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Christoph Meier mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Luca Locher zum besten Spieler von HC Rychenberg Winterthur gekürt. Bei Grasshopper Club Zürich wurde diese Ehre Christoph Meier zuteil.

HC Rychenberg Winterthur liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat 21 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es HC Rychenberg Winterthur zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Floorball Köniz. Die Partie findet am 18. Dezember statt (13.30 Uhr, AXA Arena Winterthur).

Grasshopper Club Zürich verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 2. Das Team hat 24 Punkte. Grasshopper Club Zürich spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Waldkirch-St. Gallen (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (4. Dezember) (17.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.