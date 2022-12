Unihockey – Herren UPL Grasshopper Club Zürich lässt sich von Chur Unihockey kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 12) ist Grasshopper Club Zürich am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Chur Unihockey gerecht geworden und hat auswärts 5:3 gewonnen. 12.12.2022, 11.50 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Sandro Cavelti, der in der 7. Minute für Chur Unihockey zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Grasshopper Club Zürich traf Alan Strässle in der 10. Minute. Das Tor von Noah Brunold in der 13. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Chur Unihockey.

In der 23. Minute traf Paolo Riedi für Grasshopper Club Zürich zum 2:2-Ausgleich. Aaro Helin schoss Chur Unihockey in der 34. Minute zur 3:2-Führung. In der 46. Minute traf Joël Rüegger für Grasshopper Club Zürich zum 3:3-Ausgleich.

Dylan Hasenböhler traf in der 50. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für Grasshopper Club Zürich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joël Rüegger in der 59. Minute. Er traf zum 5:3 für Grasshopper Club Zürich.

Joël Rüegger mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel wird Joël Rüegger mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Dylan Hasenböhler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Chur Unihockey: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Aaro Helin (Tor: 1, Assist: 0), Noah Brunold (Tor: 1, Assist: 0), Sandro Cavelti (Tor: 1, Assist: 0), Cedric Söderberg (Tor: 0, Assist: 1), Christoph Reich (Tor: 0, Assist: 1) und Daniel Sesulka (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Joël Rüegger zum besten Spieler von Grasshopper Club Zürich gekürt. Bei Chur Unihockey wurde diese Ehre Tino Mettier zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Grasshopper Club Zürich von Rang 2 auf 1. Das Team hat 30 Punkte. Im nächsten Spiel trifft Grasshopper Club Zürich daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte UHC Alligator Malans. Das Spiel findet am 17. Dezember statt (19.00 Uhr, Sporthalle Hardau Zürich).

Unverändert liegt Chur Unihockey auf Rang 12. Das Team hat zehn Punkte. Chur Unihockey tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Floorball Köniz an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (16. Dezember) (19.30 Uhr, Sporthallen Weissenstein Bern).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.