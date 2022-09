Unihockey – Herren 1. Liga Favoritensieg bei Lions Konolfingen gegen Team Aarau Lions Konolfingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Team Aarau: Der Tabellensechste siegt auswärts 13:1 gegen den Tabellenzwölften. 26.09.2022, 23.44 Uhr

(chm)

Lions Konolfingen ging im ersten Drittel mit 4:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Lions Konolfingen die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 8:1 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Lions Konolfingen die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 13:1.

Yannick Glauser mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Lions Konolfingen: Einen Traumtag hat Yannick Glauser mit fünf Punkten (Tore: 2, Assists: 3) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft haben Janosch Bigler mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1), Marc Hofer mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0), Yannik Aeschlimann mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1), Ivan Gäggeler mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) und Fabio Schinkelshoek mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) abgeliefert. Weiter hat sich ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Lions Konolfingen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat acht Punkte. Lions Konolfingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen Zuger Highlands (Platz 9). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

In der Tabelle liegt Team Aarau weiterhin auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Team Aarau tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Unihockey Limmattal an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.