Unihockey – Herren NLB Favorit UHC Lok Reinach siegt gegen Regazzi Verbano UH Gordola UHC Lok Reinach holt gegen Regazzi Verbano UH Gordola zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenelften 9:7. 12.12.2022, 11.51 Uhr

(chm)

Patrick Krebs eröffnete in der 8. Minute das Skore, als er für UHC Lok Reinach das 1:0 markierte. UHC Lok Reinach baute die Führung in der 10. Minute (Alexander Rinefalk) weiter aus (2:0). Ar. Frey baute in der 13. Minute die Führung für UHC Lok Reinach weiter aus (3:0).

Justus Mustonen verkürzte in der 25. Minute den Rückstand von Regazzi Verbano UH Gordola auf 1:3. Tomas Vojtisek baute in der 28. Minute die Führung für UHC Lok Reinach weiter aus (4:1). Adrian Keusch baute in der 32. Minute die Führung für UHC Lok Reinach weiter aus (5:1).

Alexander Rinefalk baute in der 33. Minute die Führung für UHC Lok Reinach weiter aus (6:1). Justus Mustonen verkürzte in der 35. Minute den Rückstand von Regazzi Verbano UH Gordola auf 2:6. Jens-Jörn Sommerhalder baute in der 36. Minute die Führung für UHC Lok Reinach weiter aus (7:2).

Pascal Richner baute in der 49. Minute die Führung für UHC Lok Reinach weiter aus (8:2). Alex Castellani (51. Minute) liess Regazzi Verbano UH Gordola auf 3:8 herankommen. UHC Lok Reinach erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Pascal Richner weiter auf 9:3. Justus Mustonen (59. Minute) liess Regazzi Verbano UH Gordola auf 4:9 herankommen. Den Rückstand für Regazzi Verbano UH Gordola verkleinerte der gleiche Justus Mustonen nur null Minuten später auf 5:9. Joni Peltola verkürzte in der 60. Minute den Rückstand von Regazzi Verbano UH Gordola auf 6:9. In der 60. Minute sorgte Alex Castellani noch für Resultatkosmetik für Regazzi Verbano UH Gordola. Er traf zum 7:9-Schlussstand.

Jens-Jörn Sommerhalder mit der beste Skorer

Skorer für UHC Lok Reinach: Das Spiel werden Jens-Jörn Sommerhalder mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Alexander Rinefalk mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Pascal Richner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Adrian Keusch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Tomas Vojtisek mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Regazzi Verbano UH Gordola: Das Spiel werden Justus Mustonen mit vier Punkten (Tore: 4, Assists: 0), Alex Castellani mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Joni Peltola mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Simone Cappiello mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen.

UHC Lok Reinach verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat 25 Punkte. Auf UHC Lok Reinach wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team UHC Sarganserland, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 17. Dezember statt (19.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

In der Tabelle liegt Regazzi Verbano UH Gordola weiterhin auf Rang 11. Das Team hat zwölf Punkte. Regazzi Verbano UH Gordola trifft im nächsten Spiel daheim auf Unihockey Langenthal Aarwangen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Dezember (19.30 Uhr, Pal. Gottardo CST Tenero).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.