Unihockey – Herren 1. Liga Favorit Baden-Birmenstorf siegt gegen Zuger Highlands Baden-Birmenstorf holt gegen Zuger Highlands zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Freitag gegen den Tabellenzehnten 3:2. 25.09.2022, 00.34 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Reto Flütsch in der 4. Minute. Er traf für Zuger Highlands zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zuger Highlands stellte Lukas Hess in Minute 38 her. Dominik Laube sorgte in der 39. Minute für Baden-Birmenstorf für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Der Ausgleich für Baden-Birmenstorf fiel in der 42. Minute (Martin Egloff). T. de Vries sorgte in der 56. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Baden-Birmenstorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Baden-Birmenstorf: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Dominik Laube mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Martin Egloff mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Nach dem Spiel wurde T. de Vries zum besten Spieler von Baden-Birmenstorf gekürt. Bei Zuger Highlands wurde diese Ehre Reto Flütsch zuteil.

Baden-Birmenstorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat acht Punkte. Als nächstes tritt Baden-Birmenstorf in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team SV Waldenburg Eagles zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Sonntag (25. September) statt (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

In der Tabelle verliert Zuger Highlands Plätze und zwar von Rang 10 auf 11. Mit dem fünftplatzierten TSV Unihockey Deitingen kriegt es Zuger Highlands als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (25. September) (18.30 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.