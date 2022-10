Unihockey – Herren 1. Liga Erster Sieg für SV Waldenburg Eagles nach drei Niederlagen Sieg für SV Waldenburg Eagles nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Unihockey Schüpbach gewinnt SV Waldenburg Eagles am Samstag zuhause 5:4. 30.10.2022, 22.11 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für SV Waldenburg Eagles: Dominic Mucha brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Benjamin Arm sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für SV Waldenburg Eagles. SV Waldenburg Eagles erhöhte in der 16. Minute seine Führung durch Dominic Mucha weiter auf 3:0.

Marco Schöpfer verkürzte in der 23. Minute den Rückstand von Unihockey Schüpbach auf 1:3. In der 32. Minute gelang Unihockey Schüpbach (Fabio Stettler) der Anschlusstreffer (2:3). Zum Ausgleich für Unihockey Schüpbach traf Marco Wälchli in der 34. Minute.

Björn Sommer erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Unihockey Schüpbach. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 43, als nochmals Dominic Mucha für SV Waldenburg Eagles erfolgreich war. In der 55. Minute schoss Dennis Jänchen SV Waldenburg Eagles in Führung. Es war der Siegtreffer.

Dominic Mucha mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Das Spiel werden Dominic Mucha mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Manuel Mucha mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Schüpbach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Björn Sommer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Gregory Sterchi mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich SV Waldenburg Eagles von Rang 8 auf 6. Das Team hat 16 Punkte. SV Waldenburg Eagles tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von Olten Zofingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (30. Oktober) (16.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

Unihockey Schüpbach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat acht Punkte. Unihockey Schüpbach trifft im nächsten Spiel zuhause auf Baden-Birmenstorf (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (30. Oktober) (17.00 Uhr, Ballsporthalle Oberemmental (BOE) Zollbrück).

