Unihockey – Herren 1. Liga Erster Sieg für Baden-Birmenstorf nach drei Niederlagen Nach drei Niederlagen in Serie hat Baden-Birmenstorf am Sonntag gegen Team Aarau einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 6:5. 21.11.2022, 12.59 Uhr

Martin Egloff eröffnete in der 17. Minute das Skore, als er für Baden-Birmenstorf das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 21. Minute brachte Nicklas Rothe Baden-Birmenstorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 27. Minute gelang Team Aarau (Dominik Oehler) der Anschlusstreffer (1:2).

David Mörl erhöhte in der 31. Minute zur 3:1-Führung für Baden-Birmenstorf. Baden-Birmenstorf erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Julian Müller weiter auf 4:1. Baden-Birmenstorf erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Nicklas Rothe weiter auf 5:1.

In der 39. Minute verkleinerte Noël Neeser den Rückstand von Team Aarau auf 2:5. Nur drei Minuten später verkürzte wiederum Noël Neeser für Team Aarau auf 3:5 (42. Minute). Die 43. Minute brachte für Team Aarau den Anschlusstreffer zum 4:5. Erfolgreich war Florian Kull.

Zum Ausgleich für Team Aarau traf Tobias Wullschleger in der 44. Minute. Erneut Nicklas Rothe sorgte in der 50. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Baden-Birmenstorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Julian Müller mit fünf Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Baden-Birmenstorf: Einen Traumtag hat Julian Müller mit fünf Punkten (Tore: 1, Assists: 4) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Nicklas Rothe mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) abgeliefert. Weiter hat sich David Mörl mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Team Aarau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Noël Neeser mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Tobias Wullschleger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Silvan Colombo mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Baden-Birmenstorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat 13 Punkte. Baden-Birmenstorf trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf Zuger Highlands (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 27. November (17.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat sieben Punkte. Für Team Aarau geht es zuhause gegen TSV Unihockey Deitingen (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 26. November statt (19.00 Uhr, Suhrenmatte Buchs AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.