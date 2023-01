Unihockey – Herren 1. Liga Erneuter Sieg für Unihockey Limmattal gegen TSV Unihockey Deitingen Unihockey Limmattal reiht Sieg an Sieg: Gegen TSV Unihockey Deitingen hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 12:0. 16.01.2023, 21.57 Uhr

(chm)

Unihockey Limmattal ging im ersten Drittel mit 3:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Unihockey Limmattal die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 6:0 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Unihockey Limmattal die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 12:0.

Fabian Massaro mit vier Punkten einer der beste Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Limmattal: Das Spiel werden Fabian Massaro mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2), Cedric Hasenböhler mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Moritz Wenk mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Nicolas Jordan mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Andris Ladner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Yannick Zwirner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Simon Brandenberger zum besten Spieler von Unihockey Limmattal gekürt. Bei TSV Unihockey Deitingen wurde diese Ehre Lukas Galli zuteil.

Unihockey Limmattal liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 47 Punkte. Als nächstes tritt Unihockey Limmattal zuhause gegen das drittplatzierte Team Olten Zofingen zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Januar (20.00 Uhr, Zentrumshalle Urdorf).

TSV Unihockey Deitingen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat 22 Punkte. TSV Unihockey Deitingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Lions Konolfingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (15. Januar) (19.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.