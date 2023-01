Unihockey – Damen 1. Liga Erneuter Sieg für UHC Tigers H.-T. gegen Team Aarau UHC Tigers H.-T. setzt seine Siegesserie auch gegen Team Aarau fort. Das 4:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 09.01.2023, 01.31 Uhr

Das Tor von Tanja Steiger in der 6. Minute bedeutete die 1:0-Führung für UHC Tigers H.-T.. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für UHC Tigers H.-T. stellte Andrea Rütimann in Minute 33 her. Andrea Rütimann erzielte nur sechs Minuten später auch das 3:0 für UHC Tigers H.-T.. Das letzte Tor der Partie erzielte Lea Rippstein, die in der 42. Minute die Führung für UHC Tigers H.-T. auf 4:0 ausbaute.

Andrea Rütimann mit zwei Punkten eine der besten Skorerinnen des Spiels

Skorerinnen für UHC Tigers H.-T.: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Andrea Rütimann mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Tanja Steiger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Andrea Rütimann zur besten Spielerin von UHC Tigers H.-T. gekürt. Bei Team Aarau wurde diese Ehre Céline Grimm zuteil.

Unverändert liegt UHC Tigers H.-T. auf Rang 5. Das Team hat 18 Punkte. Auf UHC Tigers H.-T. wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team Unihockey Gurmels, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 14. Januar statt (19.00 Uhr, Gerbrunnen Trimbach).

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 21 Punkte. Für Team Aarau geht es auswärts gegen UHC La Chaux-de-Fonds (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 15. Januar statt (19.30 Uhr, Parc des sports (pavillon) La Chaux-de-Fonds).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.