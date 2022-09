Unihockey – Herren NLB Erneuter Sieg für UHC Sarganserland gegen UHC Lok Reinach UHC Sarganserland reiht Sieg an Sieg: Gegen UHC Lok Reinach hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 6:3. 26.09.2022, 23.30 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Fabian Beeler für UHC Sarganserland. In der 11. Minute traf er zum 1:0. UHC Sarganserland baute die Führung in der 21. Minute (Claudio Stucki) weiter aus (2:0). UHC Sarganserland erhöhte in der 24. Minute seine Führung durch Jakob Karlsson weiter auf 3:0.

Lukas Jalovy baute in der 26. Minute die Führung für UHC Sarganserland weiter aus (4:0). In der 33. Minute verkleinerte Tomas Vojtisek den Rückstand von UHC Lok Reinach auf 1:4. Gian-Andrin Meiler baute in der 39. Minute die Führung für UHC Sarganserland weiter aus (5:1).

UHC Sarganserland erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Lukas Jalovy weiter auf 6:1. Alexander Rinefalk (45. Minute) liess UHC Lok Reinach auf 2:6 herankommen. In der 56. Minute sorgte Tomas Vojtisek noch für Resultatkosmetik für UHC Lok Reinach. Er traf zum 3:6-Schlussstand.

Jakob Karlsson mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Sarganserland: Das Spiel werden Jakob Karlsson mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Lukas Jalovy mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Lok Reinach: Das Spiel wird Tomas Vojtisek mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

UHC Sarganserland liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. UHC Sarganserland spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Unihockey Langenthal Aarwangen (Rang 11). Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sporthalle Riet Sargans).

UHC Lok Reinach rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 9. Das Team hat vier Punkte. UHC Lok Reinach spielt zum nächsten Mal daheim gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 4). Das Spiel findet am 7. Oktober statt (20.00 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.