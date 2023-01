Unihockey – Herren UPL Erneuter Sieg für Grasshopper Club Zürich gegen Zug United Grasshopper Club Zürich setzt seine Siegesserie auch gegen Zug United fort. Das 7:5 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 23.01.2023, 07.34 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Zug United: Silvan Maurer brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. In der 7. Minute baute Anton Akerlund den Vorsprung für Zug United auf zwei Tore aus (2:0). In der 14. Minute gelang Grasshopper Club Zürich (Kay Bier) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 26. Minute baute Johan Larsson den Vorsprung für Zug United auf zwei Tore aus (3:1). Noël Seiler sorgte in der 32. Minute für Grasshopper Club Zürich für den Anschlusstreffer zum 2:3. Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Zug United stellte Linus Arnold in Minute 39 her.

Dylan Hasenböhler sorgte in der 41. Minute für Grasshopper Club Zürich für den Anschlusstreffer zum 3:4. Gleichstand stellte Paolo Riedi durch seinen Treffer für Grasshopper Club Zürich in der 48. Minute her. Christoph Meier brachte Grasshopper Club Zürich 5:4 in Führung (52. Minute).

Nur sechs Minute später traf Christoph Meier erneut, so dass es in der 58. Minute 6:4 für Grasshopper Club Zürich hiess. Der Anschlusstreffer für Zug United zum 5:6 kam in der 59. Minute. Verantwortlich dafür war Anton Akerlund. In der 60. Minute sorgte nochmals Christoph Meier für den Schlusspunkt: er traf zum 7:5 für Grasshopper Club Zürich.

Christoph Meier mit vier Skorerpunkten

Skorer für Grasshopper Club Zürich: Das Spiel werden Christoph Meier mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Kay Bier mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Dylan Hasenböhler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Zug United: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Anton Akerlund mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Johan Larsson mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Leo Torell Hagström zum besten Spieler von Zug United gekürt. Bei Grasshopper Club Zürich wurde diese Ehre Dylan Hasenböhler zuteil.

Grasshopper Club Zürich liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat 39 Punkte. Grasshopper Club Zürich bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team HC Rychenberg Winterthur. Das Spiel findet am Mittwoch (25. Januar) statt (20.00 Uhr, Sporthalle Hardau Zürich).

In der Tabelle verliert Zug United Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat 33 Punkte. Für Zug United geht es in einem Heimspiel gegen Unihockey Basel Regio (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (24. Januar) (19.30 Uhr, Stadthalle Zug (Herti) Zug).

