Unihockey – Damen 1. Liga Erneuter Sieg für Floorball Zurich Lioness gegen UHC Bremgarten Floorball Zurich Lioness setzt seine Siegesserie auch gegen UHC Bremgarten fort. Das 7:4 auswärts am Samstag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Folge. 09.01.2023, 01.31 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Tabea Ryf für Floorball Zurich Lioness. In der 7. Minute traf sie zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Floorball Zurich Lioness stellte Michelle Camenisch in Minute 10 her. Dank dem Treffer von Deborah Binkert (12.) reduzierte sich der Rückstand für UHC Bremgarten auf ein Tor (1:2).

Anna Ankudinova sorgte in der 21. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Floorball Zurich Lioness. Der Anschlusstreffer für UHC Bremgarten zum 2:3 kam in der 30. Minute. Verantwortlich dafür war Simona Heer. Anna Ankudinova erhöhte in der 34. Minute zur 4:2-Führung für Floorball Zurich Lioness.

Ella Norgren sorgte in der 35. Minute für UHC Bremgarten für den Anschlusstreffer zum 3:4. Tabea Ryf erhöhte in der 38. Minute zur 5:3-Führung für Floorball Zurich Lioness. Floorball Zurich Lioness erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Kate Meldere weiter auf 6:3.

In der 47. Minute verkleinerte Ella Norgren den Rückstand von UHC Bremgarten auf 4:6. Das letzte Tor der Partie erzielte Kate Meldere, die in der 58. Minute die Führung für Floorball Zurich Lioness auf 7:4 ausbaute.

Anna Ankudinova mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Floorball Zurich Lioness: Das Spiel wird Anna Ankudinova mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Kate Meldere mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Tabea Ryf mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Florence Wälchli mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Lisa Gehrig mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UHC Bremgarten: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Ella Norgren mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Simona Heer mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Simona Heer zur besten Spielerin von UHC Bremgarten gekürt. Bei Floorball Zurich Lioness wurde diese Ehre Anna Ankudinova zuteil.

In der Tabelle liegt Floorball Zurich Lioness weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 27 Punkte. Floorball Zurich Lioness spielt zum nächsten Mal daheim gegen Bassersdorf Nürensdorf (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 14. Januar (13.00 Uhr, Sporthalle Hardau Zürich).

Unverändert liegt UHC Bremgarten auf Rang 5. Das Team hat neun Punkte. UHC Bremgarten trifft im nächsten Spiel auswärts auf Red Ants Winterthur II (Platz 7). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 15. Januar statt (13.00 Uhr, Oberseen Winterthur).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.