Unihockey – Damen 1. Liga Erneuter Sieg für Floorball Zurich Lioness gegen UHC Bremgarten Floorball Zurich Lioness setzt seine Siegesserie auch gegen UHC Bremgarten fort. Das 7:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 10.10.2022, 02.31 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Lina Söderlund in der 12. Minute. Sie traf für Floorball Zurich Lioness zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 17. Minute brachte Anna Ankudinova Floorball Zurich Lioness mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Floorball Zurich Lioness erhöhte in der 18. Minute seine Führung durch Kate Meldere weiter auf 3:0.

Floorball Zurich Lioness erhöhte in der 27. Minute seine Führung durch Marine Klopfenstein weiter auf 4:0. Floorball Zurich Lioness erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Anna Ankudinova weiter auf 5:0. Floorball Zurich Lioness erhöhte in der 38. Minute seine Führung durch Olivia Domeisen weiter auf 6:0.

Floorball Zurich Lioness erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Diana Klavan weiter auf 7:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Jacqueline Thalmann in der 56. Minute für UHC Bremgarten auf 1:7.

Anna Ankudinova mit vier Skorerpunkten

Skorerinnen für Floorball Zurich Lioness: Das Spiel werden Anna Ankudinova mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) und Kate Meldere mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Floorball Zurich Lioness verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Als nächstes trifft Floorball Zurich Lioness in einem Auswärtsspiel mit Bassersdorf Nürensdorf (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (16.00 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

In der Tabelle liegt UHC Bremgarten weiterhin auf Rang 4. Das Team hat sechs Punkte. UHC Bremgarten trifft im nächsten Spiel daheim auf Red Ants Winterthur II (Platz 6). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (20.30 Uhr, Sporthalle Isenlauf Bremgarten AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.