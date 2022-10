Unihockey – Herren 1. Liga Erneuter Sieg für Black Creek Schwarzenbach gegen SV Waldenburg Eagles Black Creek Schwarzenbach setzt seine Siegesserie auch gegen SV Waldenburg Eagles fort. Das 5:4 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 17.10.2022, 15.59 Uhr

Den Auftakt machte Raphael Lehmann, der in der 1. Minute für Black Creek Schwarzenbach zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Manuel Mucha durch seinen Treffer für SV Waldenburg Eagles in der 13. Minute her. In der 14. Minute war es an Dominic Hiltbrunner, Black Creek Schwarzenbach 2:1 in Führung zu bringen.

Raphael Lehmann erhöhte in der 19. Minute zur 3:1-Führung für Black Creek Schwarzenbach. Severin Zaugg baute in der 28. Minute die Führung für Black Creek Schwarzenbach weiter aus (4:1). In der 54. Minute verkleinerte Tobias Manuel Bitterli den Rückstand von SV Waldenburg Eagles auf 2:4.

Der Anschlusstreffer für SV Waldenburg Eagles zum 3:4 kam in der 56. Minute. Verantwortlich dafür war Dominic Mucha. Der Ausgleich für SV Waldenburg Eagles fiel in der 58. Minute (Manuel Mucha). In der 60. Minute schoss Kim André Blaser Black Creek Schwarzenbach in Führung. Es war der Siegtreffer.

Manuel Mucha mit drei Skorerpunkten

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Raphael Lehmann mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Marcel Thomi mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Das Spiel werden Manuel Mucha mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Dominic Mucha mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Black Creek Schwarzenbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 5. Das Team hat 14 Punkte. Black Creek Schwarzenbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Baden-Birmenstorf (Platz 9). Das Spiel findet am 23. Oktober statt (17.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

SV Waldenburg Eagles steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 6). Das Team hat 13 Punkte. Auf SV Waldenburg Eagles wartet im nächsten Spiel auswärts das achtplatzierte Team Bern Capitals, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 23. Oktober statt (16.00 Uhr, Sporthalle Moos Gümligen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.