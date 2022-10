Unihockey – Herren 1. Liga Erfolg für Bern Capitals gegen Team Aarau Sieg für Bern Capitals: Gegen Team Aarau gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:2. 10.10.2022, 02.27 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Sebastien Wehrli in der 5. Minute. Er traf für Bern Capitals zum 1:0. Team Aarau glich in der 19. Minute durch Silvan Colombo aus. Sven Kummer schoss Bern Capitals in der 20. Minute zur 2:1-Führung.

Team Aarau glich in der 26. Minute durch Tobias Wullschleger aus. In der 41. Minute gelang Emanuel Ninck der Führungstreffer zum 3:2 für Bern Capitals. In der 47. Minute erhöhte Sebastien Wehrli auf 4:2 für Bern Capitals.

Elia Garbely mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Bern Capitals: Das Spiel wird Elia Garbely mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Sebastien Wehrli mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Bern Capitals von Rang 9 auf 8. Das Team hat neun Punkte. Für Bern Capitals geht es auf fremdem Terrain gegen Zuger Highlands (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat null Punkte. Team Aarau trifft im nächsten Spiel daheim auf Unihockey Schüpbach (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.