Unihockey – Herren 1. Liga Erfolg für Bern Capitals gegen SV Waldenburg Eagles Bern Capitals behielt im Spiel gegen SV Waldenburg Eagles am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 8:7. 24.10.2022, 08.18 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für SV Waldenburg Eagles: Manuel Mucha brachte seine Mannschaft in der 3. Minute 1:0 in Führung. Bern Capitals glich in der 10. Minute durch Sebastien Wehrli aus. Das Tor von Yannik Arm in der 15. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Bern Capitals.

Timon Hansen erhöhte in der 18. Minute zur 3:1-Führung für Bern Capitals. Bern Capitals erhöhte in der 21. Minute seine Führung durch Yannik Arm weiter auf 4:1. Bern Capitals erhöhte in der 22. Minute seine Führung durch Patrick Pfäffli weiter auf 5:1.

In der 25. Minute verkleinerte Dominic Mucha den Rückstand von SV Waldenburg Eagles auf 2:5. Kilian Mühlematter baute in der 25. Minute die Führung für Bern Capitals weiter aus (6:2). Dominic Mucha verkürzte in der 36. Minute den Rückstand von SV Waldenburg Eagles auf 3:6.

Benjamin Arm verkürzte in der 38. Minute den Rückstand von SV Waldenburg Eagles auf 4:6. In der 45. Minute gelang SV Waldenburg Eagles (nochmals Dominic Mucha) der Anschlusstreffer (5:6). SV Waldenburg Eagles glich in der 46. Minute durch Manuel Mucha aus. In der 50. Minute gelang Sven Kummer der Führungstreffer zum 7:6 für Bern Capitals. Erneut Sven Kummer traf in der 51. Minute auch zum 8:6 für Bern Capitals. SV Waldenburg Eagles kam in der 51. Minute noch auf 7:8 heran, als Adrian Rudin traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Dominic Mucha mit sechs Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Bern Capitals: Das Spiel wird Yannik Arm mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Sven Kummer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Timon Hansen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Elia Garbely mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Einen Traumtag hat Dominic Mucha mit sechs Punkten (Tore: 3, Assists: 3) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Manuel Mucha mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Benjamin Arm mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Bern Capitals verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 7. Das Team hat 14 Punkte. Bern Capitals spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Baden-Birmenstorf (Platz 9). Diese Begegnung findet am Freitag (28. Oktober) statt (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

SV Waldenburg Eagles steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 7). Das Team hat 13 Punkte. SV Waldenburg Eagles spielt zum nächsten Mal daheim gegen Unihockey Schüpbach (Platz 10). Das Spiel findet am 29. Oktober statt (19.15 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.