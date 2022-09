Unihockey – Herren 1. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Baden-Birmenstorf gegen Olten Zofingen im Auftaktspiel Baden-Birmenstorf beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Olten Zofingen setzt es zuhause einen 3:2-Sieg ab. 12.09.2022, 23.25 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Marvin Richner in der 18. Minute. Er traf für Olten Zofingen zum 1:0. Samuel Schneiter erhöhte in der 37. Minute zur 2:0-Führung für Olten Zofingen. Der Anschlusstreffer für Baden-Birmenstorf zum 1:2 kam in der 50. Minute. Verantwortlich dafür war Nicklas Rothe.

Bis zum Ausgleich für Baden-Birmenstorf dauerte es nur fünf Minuten: Torschütze war erneut Nicklas Rothe. In der Verlängerung entschied Baden-Birmenstorf das Spiel für sich. Das 3:2 erzielte Dominik Laube in der 69. Minute.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Baden-Birmenstorf: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Nicklas Rothe mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Raffael Brunner mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Olten Zofingen: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Marvin Richner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Samuel Schneiter zum besten Spieler von Olten Zofingen gekürt. Bei Baden-Birmenstorf wurde diese Ehre Raffael Brunner zuteil.

Nach dem ersten Spiel steht Baden-Birmenstorf auf dem sechsten Rang. Baden-Birmenstorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Team Aarau. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (19.00 Uhr, Schachenhalle Aarau).

Olten Zofingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 7. Olten Zofingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen TSV Unihockey Deitingen. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (16.00 Uhr, Giroud Olma - Turnhallen BBZ Olten).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.