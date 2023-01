Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher 9:4-Erfolg für Unihockey Schüpbach gegen SV Waldenburg Eagles Unihockey Schüpbach gewinnt am Sonntag zuhause gegen SV Waldenburg Eagles 9:4. 23.01.2023, 10.46 Uhr

(chm)

Unihockey Schüpbach ging im ersten Drittel mit 1:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Unihockey Schüpbach die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 4:1 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Unihockey Schüpbach die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:4.

Gregory Sterchi mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Schüpbach: Das Spiel werden Gregory Sterchi mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Philipp Rüegsegger mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Marcel Hofer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Fabio Stettler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Thomas Steffen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Björn Sommer mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Das Spiel wird Manuel Mucha mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Adrian Rudin mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unihockey Schüpbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat 31 Punkte. Als nächstes trifft Unihockey Schüpbach in einem Auswärtsspiel mit Baden-Birmenstorf (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Freitag (27. Januar) statt (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

SV Waldenburg Eagles steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 7). Das Team hat 26 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es SV Waldenburg Eagles in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Olten Zofingen. Die Partie findet am 28. Januar statt (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.