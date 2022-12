Unihockey – Damen 1. Liga Deutlicher 5:1-Erfolg für piranha academy regio gegen UHC Bremgarten Sieg für piranha academy regio: Gegen UHC Bremgarten gewinnt das Team am Sonntag zuhause 5:1. 12.12.2022, 20.40 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für piranha academy regio: Olivia Zweifel brachte ihre Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. UHC Bremgarten glich in der 18. Minute durch Laura Zimmermann aus. Luana Zendralli erzielte in der 20. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für piranha academy regio.

Sandra Peng sorgte in der 24. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für piranha academy regio. Tan. Perl baute in der 59. Minute die Führung für piranha academy regio weiter aus (4:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Laura Taboas in der 59. Minute, als sie für piranha academy regio zum 5:1 traf.

Sandra Peng mit zwei Skorerpunkten

Skorerinnen für piranha academy regio: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Sandra Peng mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Chiara Erhard mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Piranha academy regio verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat zwölf Punkte. Piranha academy regio trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf Red Ants Winterthur II (Platz 6). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 17. Dezember statt (18.00 Uhr, Oberseen Winterthur).

In der Tabelle liegt UHC Bremgarten weiterhin auf Rang 5. Das Team hat neun Punkte. UHC Bremgarten trifft im nächsten Spiel zuhause auf Zürich Oberland Pumas (Platz 4). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 17. Dezember statt (20.00 Uhr, Sporthalle Isenlauf Bremgarten AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.