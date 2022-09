Prämien 2023 - Das sind die neuen Krankenkassentarife in Rüfenach

Oberlunkhofen Wütende Bevölkerung in voller Turnhalle: So erklärte die Elektra den Strompreis-Schock

Oberlunkhofen machte schweizweit Schlagzeilen, weil der Strompreis 2023 nirgends so hoch steigt wie hier. Am Montagabend erklärte und entschuldigte sich die Elektra Oberlunkhofen an einer Infoveranstaltung. Die Bevölkerung war sauer, zeigte sich jedoch auch offen für Lösungen.