Unihockey – Herren 1. Liga Black Creek Schwarzenbach siegt nach drei Niederlagen Sieg für Black Creek Schwarzenbach nach drei Niederlagen in Folge. Gegen SV Waldenburg Eagles gewinnt Black Creek Schwarzenbach am Freitag zuhause 5:3. 16.01.2023, 21.57 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Raphael Lehmann in der 15. Minute. Er traf für Black Creek Schwarzenbach zum 1:0. Raphael Nathan Jordi sorgte in der 16. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Black Creek Schwarzenbach. Thomas Siegenthaler baute in der 19. Minute die Führung für Black Creek Schwarzenbach weiter aus (3:0).

Black Creek Schwarzenbach erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Christian Nyffenegger weiter auf 4:0. Black Creek Schwarzenbach erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Pascal Fiechter weiter auf 5:0. In der 46. Minute verkleinerte Olivier Fehr den Rückstand von SV Waldenburg Eagles auf 1:5.

Manuel Mucha (55. Minute) liess SV Waldenburg Eagles auf 2:5 herankommen. Den Schlussstand stellte Dominic Mucha in der 57. Minute her, als er für SV Waldenburg Eagles auf 3:5 verkürzte.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Raphael Lehmann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Thomas Siegenthaler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Manuel Mucha mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Pascal Fiechter zum besten Spieler von Black Creek Schwarzenbach gekürt. Bei SV Waldenburg Eagles wurde diese Ehre Roman Pass zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Black Creek Schwarzenbach von Rang 5 auf 4. Das Team hat 28 Punkte. Als nächstes trifft Black Creek Schwarzenbach auf fremdem Terrain mit Baden-Birmenstorf (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 21. Januar statt (19.00 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

SV Waldenburg Eagles rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 8. Das Team hat 24 Punkte. Auf SV Waldenburg Eagles wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team Bern Capitals, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 21. Januar statt (17.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.