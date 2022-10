Unihockey – Herren 1. Liga Black Creek Schwarzenbach bezwingt Baden-Birmenstorf Black Creek Schwarzenbach gewinnt am Sonntag zuhause gegen Baden-Birmenstorf 4:3. 24.10.2022, 08.18 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Lukas Hansmann für Baden-Birmenstorf. In der 30. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 30. Minute brachte Andrin Cimma Baden-Birmenstorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dank dem Treffer von Kim André Blaser (39.) reduzierte sich der Rückstand für Black Creek Schwarzenbach auf ein Tor (1:2).

Raphael Nathan Jordi glich in der 40. Minute für Black Creek Schwarzenbach aus. Es hiess 2:2. Raphael Nathan Jordi war auch gleich für die 3:2-Führung (47. Minute) für Black Creek Schwarzenbach verantwortlich. Baden-Birmenstorf glich in der 58. Minute durch Julian Müller aus. In der Verlängerung entschied Black Creek Schwarzenbach das Spiel für sich. In der 63. Minute schoss Dominic Hiltbrunner das 4:3.

Raphael Nathan Jordi mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Black Creek Schwarzenbach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Raphael Nathan Jordi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Kim André Blaser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Baden-Birmenstorf: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Andrin Cimma (Tor: 1, Assist: 0), Julian Müller (Tor: 1, Assist: 0), Lukas Hansmann (Tor: 1, Assist: 0), Curdin Caflisch (Tor: 0, Assist: 1), Fabrice Gärtner (Tor: 0, Assist: 1) und Manuel Peterhans (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Janic Lepri zum besten Spieler von Baden-Birmenstorf gekürt. Bei Black Creek Schwarzenbach wurde diese Ehre Dominic Hiltbrunner zuteil.

In der Tabelle liegt Black Creek Schwarzenbach weiterhin auf Rang 5. Das Team hat 16 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Black Creek Schwarzenbach daheim mit seinem Tabellennachbarn TSV Unihockey Deitingen (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.00 Uhr, Campus Perspektiven (Naspo) Huttwil).

In der Tabelle liegt Baden-Birmenstorf weiterhin auf Rang 9. Das Team hat zehn Punkte. Baden-Birmenstorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen Bern Capitals (Platz 7). Das Spiel findet am Freitag (28. Oktober) statt (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.