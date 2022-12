Unihockey – Herren 1. Liga Baden-Birmenstorf setzt Siegesserie auch gegen SV Waldenburg Eagles fort Baden-Birmenstorf setzt seine Siegesserie auch gegen SV Waldenburg Eagles fort. Das 6:3 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 04.12.2022, 21.09 Uhr

Das Skore eröffnete Jan Wenger in der 15. Minute. Er traf für SV Waldenburg Eagles zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 23. Minute, als Erich Brand für Baden-Birmenstorf traf. Curdin Caflisch traf in der 26. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Baden-Birmenstorf.

Julian Müller erhöhte in der 33. Minute zur 3:1-Führung für Baden-Birmenstorf. Baden-Birmenstorf erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Raffael Brunner weiter auf 4:1. Baden-Birmenstorf erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Nicklas Rothe weiter auf 5:1.

Roman Pass (43. Minute) liess SV Waldenburg Eagles auf 2:5 herankommen. Lukas Hansmann baute in der 56. Minute die Führung für Baden-Birmenstorf weiter aus (6:2). In der 60. Minute sorgte Dominic Mucha noch für Resultatkosmetik für SV Waldenburg Eagles. Er traf zum 3:6-Schlussstand.

Nicklas Rothe mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Baden-Birmenstorf: Das Spiel wird Nicklas Rothe mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Gleichzeitig gab es acht Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Jan Wenger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Nicklas Rothe zum besten Spieler von Baden-Birmenstorf gekürt. Bei SV Waldenburg Eagles wurde diese Ehre Jan Wenger zuteil.

Baden-Birmenstorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 8. Das Team hat 19 Punkte. Für Baden-Birmenstorf geht es in einem Heimspiel gegen Unihockey Luzern (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 9. Dezember statt (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

SV Waldenburg Eagles liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat 20 Punkte. SV Waldenburg Eagles spielt zum nächsten Mal zuhause gegen TSV Unihockey Deitingen (Platz 10). Das Spiel findet am 10. Dezember statt (16.00 Uhr, 3-Fachhalle Oberdorf BL).

