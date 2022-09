Unihockey – Herren 1. Liga Baden-Birmenstorf mit drei Punkten auswärts gegen Team Aarau Baden-Birmenstorf siegt auswärts 4:3 gegen Team Aarau im zweiten Spiel der Saison. 18.09.2022, 04.18 Uhr

Vasco Lacerda eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Team Aarau das 1:0 markierte. Tobias Wullschleger sorgte in der 6. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Team Aarau. Dank dem Treffer von Dominik Laube (6.) reduzierte sich der Rückstand für Baden-Birmenstorf auf ein Tor (1:2).

Baden-Birmenstorf glich in der 29. Minute durch Nicklas Rothe aus. Dominic Stettler traf in der 30. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Team Aarau. Gleichstand war in der 45. Minute hergestellt: Lukas Hansmann traf für Baden-Birmenstorf. Dominik Laube sorgte in der 54. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Baden-Birmenstorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Dominik Laube mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Baden-Birmenstorf: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Dominik Laube mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Nicklas Rothe mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Team Aarau: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Dominic Stettler (Tor: 1, Assist: 0), Tobias Wullschleger (Tor: 1, Assist: 0), Vasco Lacerda (Tor: 1, Assist: 0), Joël Heller (Tor: 0, Assist: 1), Marc Schenk (Tor: 0, Assist: 1) und Silvan Colombo (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem zweiten Spiel steht Baden-Birmenstorf mit fünf Punkten (nach Punkten) auf dem vierten Rang. Für Baden-Birmenstorf geht es zuhause gegen Zuger Highlands weiter. Die Partie findet am Freitag (23. September) statt (20.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

Nach dem zweiten Spiel steht Team Aarau noch immer bei null Punkten. Team Aarau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen TSV Unihockey Deitingen. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.00 Uhr, Zweienhalle Deitingen Deitingen).

