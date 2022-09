Unihockey – Damen 1. Liga Auswärtssieg für piranha academy regio gegen UHC Bremgarten zum Auftakt Zum Saisonauftakt gewinnt piranha academy regio auswärts gegen UHC Bremgarten 5:3. 25.09.2022, 00.35 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Deborah Binkert für UHC Bremgarten. In der 11. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand war in der 16. Minute hergestellt: Laura Taboas traf für piranha academy regio. Alice Casutt traf in der 24. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für piranha academy regio.

In der 32. Minute traf Gisela Schibli für UHC Bremgarten zum 2:2-Ausgleich. In der 37. Minute war es an Ella Norgren, UHC Bremgarten 3:2 in Führung zu bringen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 41, als Tamara Perl für piranha academy regio erfolgreich war.

Die gleiche Tamara Perl war auch gleich für den Führungstreffer zum 4:3 für piranha academy regio verantwortlich. Sie traf erneut in der 45. Spielminute. Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als Chiara Erhard die Führung für piranha academy regio auf 5:3 erhöhte.

Beste Skorerin bucht zwei Punkte

Ins Skoreboard eingetragen haben sich für piranha academy regio Tamara Perl mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Chiara Erhard mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Bei Bremgarten hat sich Gisela Schibli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle steht piranha academy regio nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Für piranha academy regio geht es zuhause gegen Red Ants Winterthur II weiter. Die Partie findet am 2. Oktober statt (19.00 Uhr, Sporthalle Vial Domat/Ems).

In der Tabelle steht UHC Bremgarten nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Auf UHC Bremgarten wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das Team Zürich Oberland Pumas. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (19.00 Uhr, Dreifachhalle Mettlen Pfäffikon ZH).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.