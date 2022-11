Unihockey – Herren 1. Liga Aussenseiter Team Aarau gewinnt gegen SV Waldenburg Eagles Überraschung bei Team Aarau gegen SV Waldenburg Eagles: Der Tabellenzwölfte (Team Aarau) hat am Samstag zuhause den Tabellensiebten 4:3 besiegt. 21.11.2022, 12.58 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Silvan Colombo für Team Aarau. In der 8. Minute traf er zum 1:0. In der 17. Minute traf Manuel Mucha für SV Waldenburg Eagles zum 1:1-Ausgleich. Manuel Mucha war auch gleich für die 2:1-Führung (20. Minute) für SV Waldenburg Eagles verantwortlich.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 33, als Silvan Colombo für Team Aarau erfolgreich war. In der 37. Minute war es an Dominik Oehler, Team Aarau 3:2 in Führung zu bringen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 42, als Dominic Mucha für SV Waldenburg Eagles erfolgreich war. In der 58. Minute schoss Tobias Wullschleger Team Aarau in Führung. Es war der Siegtreffer.

Manuel Mucha mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Team Aarau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Silvan Colombo mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Tobias Wullschleger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für SV Waldenburg Eagles: Das Spiel wird Manuel Mucha mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Dominic Mucha mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Team Aarau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat sieben Punkte. Team Aarau trifft im nächsten Spiel auswärts auf Baden-Birmenstorf (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (18.30 Uhr, Go Easy Freizeit und Event AG Siggenthal Station).

SV Waldenburg Eagles liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat 17 Punkte. Für SV Waldenburg Eagles geht es in einem Auswärtsspiel gegen Zuger Highlands (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (20. November) statt (19.00 Uhr, Sporthalle Hofmatt Oberägeri).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.