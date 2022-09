Abstimmung Teufenthal (AG) stimmt Nein zum Frauenrentenalter 65, befürwortet aber die MWST-Erhöhung für die AHV Dreimal Nein, einmal Ja: So hat Teufenthal (AG) bei der eidgenössischen Abstimmung entschieden. Hier finden Sie alle Details zum Resultat in der Gemeinde. 26.09.2022, 17.42 Uhr

Die Ergebnisse in Teufenthal (AG): 50.3 Prozent Nein zum Frauenrentenalter

Mit einem minimen Unterschied von drei Stimmen hat Teufenthal (AG) das Frauenrentenalter 65 abgelehnt. 243 Personen sagten Nein, 240 stimmten Ja. Das entspricht 50.3 Prozent Nein. 55.4 Prozent Ja lautete das Ergebnis zum Frauenrentenalter 65 im Kanton Aargau. Das nationale Ergebnis war 50.5 Prozent Ja.

Bei der Erhöhung der Mehrwertsteuer (MWST) zugunsten der AHV hat die Gemeinde 51.5 Prozent Ja gestimmt.

Zuletzt war 2017 über eine grosse Reform der Altersvorsorge abgestimmt worden. Diese Reform, mit der unter anderem das Rentenalter der Frauen ebenfalls auf 65 Jahre hätte angehoben werden sollen, scheiterte mit 52.7 Prozent Nein. In Teufenthal (AG) lautete das Resultat damals 69.4 Prozent Nein.

Beim Frauenrentenalter 65 ist ein deutlicher Röstigraben erkennbar. Die Ja-Stimmenanteile unterscheiden sich zwischen der deutschen und der französischen Sprachregion um rund 18 Prozentpunkte. In der Deutschschweiz sagte die Bevölkerung 55 Prozent Ja zum Frauenrentenalter 65, in der Romandie hiess es 63 Prozent Nein. In den italienischsprachigen Gebieten lautete das Resultat 57 Prozent Nein. Die Gemeinde Teufenthal (AG) stimmte also anders ab als ihre Sprachregion.

Massentierhaltungsinitiative scheitert deutlich

Nein zur Massentierhaltungsinitiative in Teufenthal (AG): Eine deutliche Mehrheit von 69.6 Prozent der Stimmenden verwarf die Vorlage. Auch der Kanton Aargau lehnte die Vorlage ab, allerdings weniger deutlich. Der Nein-Stimmenanteil betrug 64.5 Prozent. Auf nationaler Ebene hiess das Resultat 62.9 Prozent Nein.

Die Bevölkerung in den städtischen Gebieten sagte mit 57 Prozent Nein zur Massentierhaltungsinitiative, in den ländlichen gab es 74 Prozent Nein. In den Gebieten, die sich weder den Städten noch dem Land zuordnen lassen (intermediäres Gebiet) lautete das Resultat 68 Prozent Nein. Eine klare Mehrheit der ländlichen Gemeinden wie Teufenthal (AG) haben die Massentierhaltungsinitiative abgelehnt. Rund 99 Prozent dieser Gemeinden lehnten die Vorlage ab.

Mehrheit gegen Reform der Verrechnungssteuer

Die 57.8 Prozent Nein zur Reform der Verrechnungssteuer in Teufenthal (AG) sind der zehntgrösste Nein-Anteil im Kanton Aargau. 50.5 Prozent Ja lautete das Ergebnis zur Reform der Verrechnungssteuer im Kanton Aargau. Die Schweiz stimmte 52 Prozent Nein.

Auch zur Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital (eine Form der Stempelsteuer) im vergangenen Februar hatte Teufenthal (AG) Nein gesagt, nämlich mit 73.1 Prozent Nein. Die Vorlage scheiterte mit 62.6 Prozent Nein.

Mit 45 Prozent lag die Stimmbeteiligung in Teufenthal (AG) tiefer als im Kanton Aargau (49.5 Prozent). Schweizweit lag die Stimmbeteiligung bei 52.1 Prozent.

