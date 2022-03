Mutter und ihre Töchter aus der Ukraine wohnen jetzt in Möhlin

Geflüchtete Familie Mit dem ersten Car aus Polen angekommen: Eine aus der Ukraine geflüchtete Familie wohnt jetzt in Möhlin Eine Familie aus Möhlin hat eine geflüchtete Mutter und ihre drei Töchter aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Für die Ukrainerinnen war die kräftezehrende Reise nicht die erste Flucht. Die Mutter hatte bei der Ankunft in der Schweiz nur noch die Kleider, die sie am Leib trug. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Anastasiia, Mutter Jrina mit Baby Kira und Angelina (V. l. n. r.) sind aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Nun wohnen sie im Fricktal. Karin und Simon Mahrer aus Möhlin haben die Familie aufgenommen. Severin Bigler

Am Sonntag um 14:30 Uhr kam die Familie mit dem ersten Car, der die Schweiz erreichte, an. Jrina (37), Anastasiia (17), Angelina (12) und Kira (4 Monate) werden im basellandschaftlichen Augst vom Ehepaar Karin und Simon Mahrer abgeholt. Bei ihnen wohnt die Familie aus der Ukraine nun – für wie lange, ist noch ungewiss. «Zwischen einigen Wochen und einem Jahr ist alles möglich», sagt Simon Mahrer, der auch Präsident des NLB-Handballvereins TV Möhlin ist.

Unvorstellbar anstrengende Flucht

Es gehe ihr jetzt gut, sagt Mutter Jrina beim Treffen im Haus der Mahrers in Möhlin. Denn hier sind sie und ihre Töchter in Sicherheit. Bis vor zwei Wochen lebte die Familie in der Grossstadt Kiew, nun plötzlich im beschaulichen Möhlin im Fricktal. Die Flucht in die Schweiz war bereits die Zweite innerhalb weniger Jahre. Denn Jrina und ihre Familie kommen ursprünglich aus Luhansk, einer Stadt und gleichnamigen Region in der Ostukraine, die bereits seit 2014 zwischen ukrainischen und prorussischen Kräften umkämpft ist.

Danach lebte die Familie während mehrerer Jahre in der Hauptstadt Kiew. Der Kriegsausbruch am 24. Februar riss sie um fünf Uhr morgens aus dem Schlaf. «Die Kinder hatten grosse Angst», sagt Jrina. Fünf Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs entschied sie am Montag, dem 28. Februar, erneut zu fliehen. «Als wir bombardiert wurden und die Fenster aufgrund der Detonationen angefangen haben zu wackeln, haben wir uns entschlossen, so schnell wie möglich zu fliehen», sagt Jrina, der das Erzählen ihrer Geschichte spürbar zusetzt. Zu nahe sind die Ereignisse für die Mutter dreier Töchter noch.

Mit dem Zug floh die Familie zuerst nach Lemberg in den Westen der Ukraine. Die Fahrt dauerte elf Stunden, die Familie musste die ganze Zeit über im Gang stehen, so überfüllt war der Zug. Eine Toilette gab es keine. Aber das sei egal, meint Jrina, die einfach nur erleichtert scheint, dass die Flucht gelang. Dann nahm die Familie einen der Cars, die das Hilfswerk «Terra Nea» aus Augst an der polnischen Grenze zur Verfügung stellte und der die vier Ukrainerinnen innerhalb von 18 Stunden in die Schweiz brachte.

Simon Mahrer, Anastasiia (17), Mutter Jrina (37), Kira (4 Monate) Angelina (12), und Karin Mahrer von links, fotografiert. Severin Bigler

Grosse Solidarität in Möhlin

Die Familie musste ihr ganzes Leben zurücklassen. Als Jrina, Anastasiia und Angelina in der Schweiz ankommen, haben sie nur zwei Taschen und ihre Rucksäcke dabei. Dazu drei Dosen Milchpulver, um die Verpflegung von Baby Kira sicherzustellen. Die Mutter hat nur noch die Kleidung, die sie am Leib trägt. Wie es weitergeht, weiss Jrina nicht, zu schnell ist alles gegangen, die Familie weiss selbst nicht, wie ihr gerade geschieht. Was wünscht sie sich? «Ich will, dass der Krieg aufhört und meine Kinder gesund und in Ruhe aufwachsen können», antwortet Jrina, die das Thema sichtlich aufwühlt.

Vorerst kommt die Familie also bei Karin und Simon Mahrer in Möhlin unter. Die Mahrers hatten bereits vor Kriegsausbruch einen Bezug zur Ukraine. Sie haben von dort drei Kinder adoptiert, das Land steht der Gastgeberfamilie nahe. «Nach Kriegsausbruch war deshalb schnell klar, dass wir helfen wollten», sagt Simon Mahrer. Eine Familie aufzunehmen war dabei das Naheliegendste, da Karin Mahrer auch ein wenig russisch spricht. «Wir wollen das Leid ein wenig lindern», sagen Mahrers. Dann haben sie eines der Bäder und ein grosses Zimmer für die Familie bereitgestellt.

Die Solidarität, welche auch die Gastgeberfamilie seit der Aufnahme der Ukrainerinnen erlebt, sei eindrücklich, so Simon Mahrer. Das Dorf Möhlin mache viel für die Geflüchteten. Unterdessen haben hier bereits fünf Familien geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Dazu konnten Jrinas Töchter Anastasiia und Angelina am Donnerstag bereits in ihrer neuen Schulklasse am OZ Möhlin schnuppern gehen.

Simon Mahrer sagt: «Es läuft alles sehr unkompliziert ab.» Am Montag sei jemand in sein Büro gekommen, der grosszügig Geld spendete und gesagt habe: «Sorge gut für diese Familie.» Indessen wurde die Familie auch von Sachspenden überflutet, sodass die Mahrers darum bitten, keine solche Sachspenden mehr zu bringen. Die Aufnahme der Familie aus der Ukraine bereuen die Mahrers keine Sekunde lang. Sie sagen: «Wir geben ein kleines Stück, für die Geflüchteten ist es das ganze Leben.»

