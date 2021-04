Gastro Aargauer Wirte versorgen ihre Gäste mit Bier, Kaffee und Decken – «Nun kehrt ein Stück Geselligkeit zurück» Seit heute dürfen die Beizen-Terrassen wieder geöffnet werden. Das freut Wirte und Besucher, die trotz kühlen Temperaturen die Gelegenheit nutzen. Online Redaktion 19.04.2021, 12.46 Uhr

Cafe & Bistro Piazza, Frick

Jacqueline Thommen, Gastegeberin vom Cafe & Bistro Piazza in Frick, freut sich, dass sie wieder Gäste begrüssen darf. Dennis Kalt

Die Freude ist Jacqueline Thommen, Gastgeberin vom Cafe & Bistro Piazza in Frick, anzusehen. «Endlich dürfen wir wieder Gäste begrüssen», sagt sie. Bereits um 8.30 Uhr wollten die ersten auf der Terrasse Platz nehmen – obwohl Thommen das «Piazza» erst um 9 Uhr öffnen wollte. Die Vorbereitungsarbeiten für die Terrasseneröffnung – bestuhlen, einkaufen, Pläne erstellen – sei ein «positiver Stress» gewesen.

Thommen sagt: «Falls es den Leuten zu frisch wird, stellen wir Decken bereit.» Den Wetterbericht wird sie in den kommenden Wochen aufmerksam verfolgen. «Wenn starker Regen angesagt ist, werden wir nicht öffnen.» Hingegen bleibt bei leichten Niesel die Terrasse geöffnet. «Wir haben ja grosse Schirme», sagt sie.

Bereits bis Mittag serviert das Personal jede Menge Kaffee, Getränke und Gipfeli. Gemütlich auf der Terrasse macht es sich etwa auch Rolf Zundel aus Oeschgen, der dort seinen Kaffee schlürft. «Ich war gerade einkaufen und dachte mir, das nutze ich bei diesem schönen Wetter gerade aus.» Vermisst habe er es etwa nach einem Ausflug mit den Grosskindern, sich in einem Kaffee hinsetzten und etwas trinken zu können. «Nun kehrt ein Stück Geselligkeit zurück.»

Rolf Zundel aus Oeschgen geniesst am Morgen seinen Kaffee auf der Terasse des Piazza in Frick. Dennis Kalt

Rebstock, Frick

Geöffnet hat auch Samet Rustemi die «Rebstock-Terrasse» an der Fricker Hauptstrasse. Dort haben etwa Senioren Platz genommen, trinken ein Bier und lesen Zeitung. «Wir freuen uns, dass wir endlich wieder für unsere Gäste da sein dürfen», sagt Rustemi. Schwierig für ihn sei die Kalkulation für den Einkauf und die Vorbereitung der Mittagsmenüs. «Wichtig ist, dass nicht plötzliche Regenschauer uns einen Strich durch das Mittagsgeschäft machen.» Hingegen sei das Abendgeschäft weniger ein Problem. «Dort bereiten wir à la minute zu.» Für die zuweilen noch kühlen Abende hat Rustemi für die Gäste Decken angeschafft.

Arsim Rustemi (l.) und Samet Rustemi vom Rebstock in Frick haben ihre Aussenterasse für die ersten Gäste hergerichtet. Dennis Kalt

Beizen VapVap und La Citadella, Baden

Auch in der Rathausgasse in Baden wird schon das Zmittag an der frischen Luft genossen.

Schwyzerhüsli, Baden

Vor dem «Schwyzerhüsli» in Baden trifft sich die Familie Rüegg aus Untersiggenthal und Remetschwil zu einem Kaffee. Ein Zufall, wie Margrit, die Mutter der beiden Erwachsenen, sagt. «Endlich können wir nach dem Einkaufen wieder einen Kaffee trinken», sagt Margrit. «An der frischen Luft zu sein tut uns gut», ergänzt Thomas.

Margrit, Thomas und Markus Rüegg aus Untersiggenthal/Remetschwil im "Schwyzerhüsli" in Baden. Philipp Zimmermann

Café Himmel, Baden

Gegenüber im «Café Himmel» sitzt Werner Bieri aus Rütihof und geniesst seinen Kaffee mit einem «Gipfeli». Er ist positiv gestimmt: «Jetzt wird Baden wieder zu der Stadt, die wir kennen.» Trotz kühleren Temperaturen sitzt er gerne draussen: «Es ist nie zu kalt. Das ist nur eine Sache der Kleidung.»

Werner Bieri aus Baden-Rütihof geniesst einen Kaffee im Café Himmel. Philipp Zimmermann

McArthur's Pub, Lenzburg

Valérie Jost

Im McArthur's sind am Montagmittag gut die Hälfte der 20 Tische besetzt. Mario, Gleisbauer aus Lenzburg, freut sich: «Ich finde es super, dass die Terrassen endlich wieder offen haben. Draussen ein Bier trinken zu können, fühlt sich jetzt wie ein grosser Luxus an.» Auch die Lenzburger Pensionäre Kurt und Werner sind schon am ersten Tag der Terrassenöffnungen wieder im McArthur's, ihrer Stammbeiz, anzutreffen: «Es ist sehr gut organisiert hier, wir fühlen uns sicher mit den Schutzmassnahmen.» Auch die Lenzburger Marcel und Sämi, die in Mägenwil auf dem Bau arbeiten, freuen sich über die Öffnung ihrer Sammbeiz. «Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ewig einsperren kann man die Leute ja nicht.»

Restaurant Café Mor, Brugg

Rindfleisch-Lasagne ist der Wochen-Hit im Café Mor in Brugg. Ein währschaftes Essen an der frische Luft – gut vor dem Wind geschützt – lassen sich viele gerne schmecken an diesem Mittag.

Die Terassen sind wieder offen, hier das Restaurant Commercio in Brugg. Michael Hunziker

Restaurant Commercio, Brugg

Sich auf dem Spazierganz spontan wieder auf eine Terrasse setzen können, sei ein ganz ungewohntes Gefühl, sagt diese Familie gut gelaunt in der Mittagszeit im Restaurant Commercio in Brugg. Diese Möglichkeit nutzen sie aber gerne, fügen sie mit einem Lachen an. Weitere tun es ihnen gleich – trotz wolkenverhangenem Himmel.