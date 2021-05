Friday for future Keine Zeit auf das Ende der Pandemie zu warten: Die Klimajugend demonstriert am Freitag wieder in Baden Im Zuge des nationalen Aktionstages «Strike For Future» ist auch in Baden eine grössere Demonstration geplant. Veranstalter und Polizei rechnen mit 100 bis 200 Teilnehmern. Zara Zatti 20.05.2021, 17.45 Uhr

Länger ist es her, dass die Klimajugend demonstrieren konnte. Hier in Aarau im September 2020. Nadja Rohner /

Aargauer Zeitung

Lange war es ruhig um die Klimabewegung. Wegen der Pandemie verzichteten die Aktivistinnen und Aktivisten auf grössere Demos. Am Freitag findet seit langem wieder der erste «Friday For Future statt». In allen grösseren Städten der Schweiz wird zum Streiken aufgefordert, insgesamt sind 174 Aktionen geplant.

Auch der «Klimastreik Aargau» hat an verschiedenen Orten Veranstaltungen organisiert. Unter dem Motto «Klima-Alarm» finden am Mittag kleinere Aktionen in Aarau, Lenzburg und Brugg statt. Von dort fahren die Teilnehmenden mit dem Velo nach Baden, wo die grosse Demo um 16 Uhr starten soll.

Die Aargauer Polizei geht von einer friedlichen Veranstaltung aus

Die Aktivisten mobilisierten vor allem über Social Media, vor einer Woche machten auch Banner und Kreideaktionen in Aarau, Baden und Rheinfelden auf die Demo aufmerksam. Wie viele Personen es trotz Pandemie und Dauerregen nach Baden zieht, ist unklar. Die Veranstalter selbst rechnen mit 100 bis 200 Teilnehmenden, die Kantonspolizei Aargau geht von einigen hundert Demonstrierenden aus.

Die Klimaaktivisten betonten in der Vergangenheit immer wieder, dass sie die Klimakrise nicht gegen die Coronakrise ausspielen wollen. In einem Statement erklären die Organisatoren die potenzielle Grossveranstaltung vom Freitag mit der Dringlichkeit der Klimaerwärmung. «Die nächsten paar Jahre werden entscheidend sein im Kampf gegen die Klimakrise.»

«Wir haben schlichtweg keine Zeit mehr, mit sozialem und ambitioniertem Klimaschutz auf das Ende dieser Pandemie zu warten.»

Wer sich nicht an die Coronaregeln hält, darf nicht teilnehmen

Die Organisatoren setzten aber auf ein umfassendes Schutzkonzept: So gilt an der Demo Maskenpflicht und Abstand. «Zudem bitten wir alle, vorher einen Selbsttest zu machen und bei Symptomen zu Hause zu bleiben», sagt Mechtild Mus vom «Klimastreik Aargau». Wegen der Pandemie hätten sie sich auch für die kleineren lokalen Aktionen im Aargau entschieden. Wer sich nicht an das Schutzkonzept halte, dürfe nicht an den Aktionen teilnehmen, sagt Mus weiter. Sollte es zu unerwartet grossen Menschenansammlungen kommen, sei es denkbar, die Masse in kleine Gruppen aufzuteilen.

Die Polizei habe bis jetzt gute Erfahrungen mit den Klimaaktivisten gemacht, schreiben die Kantonspolizei Aargau und die Stadtpolizei Baden auf Anfrage. Die Kantonspolizei Aargau geht von einer friedlichen Veranstaltung aus. Sie werden «mit einer angemessenen Zahl an Kräften vor Ort sein». In Bezug auf die Durchsetzung der Covid-Vorschriften gehe die Polizei «wie bis anhin nach dem Gebot der Verhältnismässigkeit» vor.

Podiumsdiskussion zu den Landwirtschaftsinitiativen

Nach der Demo veranstaltet der «Klimastreik» eine Podiumsdiskussion, welche live aus dem Royal in Baden gestreamt wird. Sprechen werden unter anderem Tonja Zürcher vom WWF Aargau, Gertrud Häseli, SP-Grossrätin und Biolandwirtin, und Lukas Rupp, Aktivist bei «Landwirtschaft mit Zukunft». Die Diskussion dreht sich um den Einfluss der Landwirtschaft auf den Klimawandel, und nimmt damit Bezug auf die kommenden Abstimmungen zu Trinkwasser- und Pestizidinitiative. Die Diskussion wird live über Youtube gestreamt.