Velowerkstätten sind am Limit – und oft fehlen die Ersatzteile

Fricktal Wer sein Velo flicken lassen will, muss mitunter Wochen warten – weil die Werkstätten kaum Ersatzteile bekommen Die Fricktaler Velohändler stecken in der Klemme: Die Pandemie hat zu einem regelrechten Velo-Boom geführt. Aber: Wenn der Drahtesel kaputtgeht, sind die Wartezeiten in den Werkstätten derzeit oft lang oder die Aufträge werden erst gar nicht angenommen. Die nötigen Ersatzteile aus Asien zu beschaffen, dauert mitunter Wochen. Hans Christof Wagner 25.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noel Vögelin, Lernender im «Bike-Store» Rheinfelden, hat in der Werkstatt derzeit gut zu tun. Hans Christof Wagner (24. Juni 2021)

Die Werkstätten waren im Coronajahr das Rückgrat der Velohändler im Fricktal. Nicht nur, weil die Läden im Lockdown schliessen mussten, Werkstätten aber offen haben durften. Die Pandemie sorgte auch für Lieferengpässe bei den Neu-Bikes. Das ist noch heute so.

Mittlerweile sind aber auch die Werkstätten teils am Anschlag – so gross ist die Nachfrage nach Reparaturen und Service. Erste Werkstätten haben deshalb bereits reagiert, so etwa Daniel Waldmeier von «Wernli Sport» in Frick. Er sagt:

«Nur weil wir die Werkstatt personell um eine 100-Prozent-Kraft aufgestockt haben und dort jetzt zusammen auf 330 Stellenprozent kommen, haben wir Kapazitäten frei.»

Andreas Ganter vom Rheinfelder «Bike-Store» kann die Mehrbelastung mit den vorhandenen Mitarbeitern noch stemmen. Aber um die Zahl der Reparatur- und Serviceaufträge nicht ausufern zu lassen, kommen erst die an die Reihe, die das Velo bei Ganter gekauft haben.

Es gelte auch, Reserven freizuhalten für Garantie- und Notfälle – wenn jemand auf der Durchreise eines platten Pneus oder eines gerissenen Bremskabels wegen festsitzt etwa. Ganter sagt: «Diesen Velofahrern versuchen wir, wenn möglich, immer zu helfen.»

Lieferprobleme könnten noch bis 2023 andauern

Doch gerade auch normale Verschleissteile wie Pneus, Schläuche und Bremsen seien eben momentan nur schwer zu beschaffen. Die Lieferkette aus Asien sei abgerissen. Ganter erklärt:

«Wir haben für bestimmte Komponenten mitunter Fristen von bis zu 600 Tagen, Tendenz steigend.»

Früher seien es höchstens mal 60 Tage gewesen. Und Ganter geht davon aus, dass sich die Lieferprobleme 2022 noch verschärfen werden. Daniel Waldmeier zufolge könnte die Anspannung sogar bis 2023 dauern.

Auch Michi Fuchs vom «Bike Point» Zeiningen ist von den Lieferengpässen bei Ersatzteilen betroffen. Hans Christof Wagner (19. März 2021)

Da ist der im Vorteil, der die Ersatzteile bereits bei sich im Geschäft hat. «Wir haben ein relativ grosses Lager und so dauern normale Reparaturen bis zu drei Tage, sofern die Teile vorrätig sind», sagt Michi Fuchs, Inhaber von «Bike Point» in Zeiningen.

Auch bei «Wernli Sport» sei das in der Regel so – inzwischen. Denn laut Waldmeier hätten erst jüngst noch Kunden aufgrund fehlender Teile ihre Velos länger nicht benutzen können. Dass die Reparatur nicht schneller geht, hänge mitunter an einem einzigen Teil, das nicht verfügbar ist. Dabei habe Waldmeier bereits im Herbst 2020 vorbestellt. Doch teils seien dann bis zur Lieferung noch einmal vier Monate ins Land gegangen.

Zur Selbstreparatur sind die Velos heute zu komplex

Aber warum sind die Werkstätten so ausgebucht? Können oder wollen die Velofahrer nicht mehr selbst einen Schlauch flicken oder Bremsbeläge erneuern? «Die modernen Velos werden immer komplexer», erklärt Ganter. Von hydraulischen Scheibenbremsen beispielsweise sollten Laien besser die Finger lassen.

Dass die Werkstätten so viel zu tun haben, hat derweil auch mit dem Siegeszug der E-Bikes zu tun. Höherer Verschleiss, die Wartung von Akku und Elektromotor, regelmässig Service – all das zwingt zum Werkstattbesuch. Abgesehen davon, dass nur dort auf die aufs Velo aufgespielte Software zugegriffen werden kann, die zur Fehlersuche dient. Michi Fuchs: «Das ist bei den E-Bikes so wie beim Auto.»