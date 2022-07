Michael Rudigier verarbeitet in der Kunst eine Nahtod-Erfahrung

Zuzgen Im Rettungsheli blieb sein Herz stehen: In seiner Kunst verarbeitet Michael Rudigier seine Nahtod-Erfahrung Michael Rudigier stellt derzeit in der Galerie Looberg in Zuzgen aus. Seine Bilder reflektieren die Maya- und die indianische Kultur. In seinen Liedern und Texten beschäftigt er sich mit der Nahtod-Erfahrung. Der Künstler hat einen Unfall nur knapp überlebt. Peter Schütz Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Michael Rudigier (62) malt unter anderem von den Maya inspirierte Kunst. Diese zwei Werke zeigt er in Zuzgen. Peter Schütz

Die Galerie Looberg auf dem Lohnberg in Zuzgen präsentiert noch bis am 13. August den Künstler Michael Rudigier alias «Tomawho», was «Weiser Adler» bedeutet. Er kann vieles: Malerei, Zeichnung, Musik und Lyrik. Das Programm ist entsprechend vielfältig. Es besteht aus einer Ausstellung von symbolischen Bildern, Konzerten, einer Jam-Session, einem Didgeridoo-Workshop und, am Mittwoch, 27. Juli, einem Gespräch über Nahtod-Erfahrung.

Michael Rudigiers Werk ist vielfältig: Er gibt unter anderem auch Workshops am Didgeridoo. Peter Schütz

Michael Rudigiers Leben hing schon zwei Mal am seidenen Faden. Zum ersten Mal nach seiner Geburt, als er eine Nottaufe erhielt, «weil die Ärzte nicht wussten, ob ich es packe», sagt er. Gepackt hat er es, hat Schulen besucht, eine Lehre absolviert und in Sisseln in einem chemischen Betrieb gearbeitet. Bis ihm der Tod erneut nahekam. Im Mai 2000 erlitt er im Alter von 40 Jahren einen schweren Motorradunfall.

Im Rettungsheli blieb sein Herz stehen

Die rechte Hand wurde abgerissen, das Becken zertrümmert. Als er sich im Rettungshubschrauber befand, sei er bereit gewesen, zu sterben, erzählt er:

«Ich habe alles aufgegeben.»

Auf halber Strecke auf dem Flug in die Uniklinik Freiburg im Schwarzwald hätte der Bordarzt festgestellt, dass er tot sei. Michael Rudigier wurde reanimiert, doch während der Landung in Freiburg geschah es ein zweites Mal: Rudigier lebte nicht mehr, Herzversagen, Exitus.

Aber: Nach eigener Darstellung befand er sich ausserhalb seines Körpers, erkannte diesen auch als den seinen, beobachtete, was mit ihm geschah. Obwohl er physisch nicht mehr am Leben war, habe er seine Umgebung wahrgenommen, sagt er.

Drei Wochen im Koma, ein Jahr im Spital

Die Ärzte retteten sein Leben und seine Hand. Nach drei Wochen Koma, einem Jahr Spitalaufenthalt, einem weiteren Jahr mit vielen Operationen wurde er beruflich wieder eingegliedert. Als sein Arbeitgeber in Sisseln von einer anderen Firma übernommen wurde, verlor er die Stelle.

Es folgten Arbeitslosigkeit, Ein-Euro-Jobs, Umschulungen. Seine Hand konnte er vorerst nicht zum Malen gebrauchen. Also begann er Lyrik und Liedtexte zu schreiben. In gesundheitlicher Hinsicht hatte er Zweifel, ob es ihn überhaupt noch gibt, erklärt er. Konkret:

«Es gab Phasen, in denen ich versuchte, mich im Spiegel wiederzufinden. Manchmal hatte ich den Eindruck, mich aufzulösen.»

Er löste sich nicht auf, sondern blickte nach vorn. Bekam eine Anstellung im Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen (D), wo er für Veranstaltungen zuständig ist. Der 62-Jährige lebt in Görwihl im südlichen Schwarzwald.

Michael Rudigiers Kunst beschäftigt sich auch mit dem Kalender der Maya und der Kultur der nordamerikanischen Indianer. Peter Schütz

Zeit für seine Kunst, die sich unter anderem mit dem Heiligen Kalender der Maya und mit der Kultur der nordamerikanischen Indianer beschäftigt, findet er in seiner Freizeit. Mit seinen Nah-Tod-Erfahrungen geht er offen um. Eine Annäherung mit Bildern hat er bislang nicht verfolgt. «Ich könnte es mit wenigen Mitteln darstellen», sagt er, «aber so einfach will ich es mir nicht machen.»

