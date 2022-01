Ein Fricktaler wohnt unter der Erde - so sieht es bei ihm aus

Zuzgen Fritz Pfarrer wohnt unter der Erde – was ihm im Dorf einen speziellen Spitznamen einbrachte Vor 40 Jahren baute die Familie Pfarrer in Zuzgen ein Haus, wie es damals noch nicht viele gab: Das sogenannte Ökologiehaus liegt komplett unter der Erde, nur eine grosszügige Fensterfront schaut hervor. Der Bau sorgte im Dorf und über dessen Grenzen hinaus für Aufsehen – und am Stammtisch für Stirnrunzeln und Sprüche. Nadine Böni Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Fritz Pfarrer (rechts, mit Sohn Daniel Pfarrer und Tochter Renate Cavanna) wohnt in Zuzgen in einem Ökologiehaus – hinter ihnen im Hang gebaut. Nadine Böni/ «Aargauer Zeitung»

Den ersten Hinweis, dass hier etwas aussergewöhnlich ist, gibt «Google Maps». Während die anderen Häuser in der Nachbarschaft fein säuberlich in hellgrauen Rechtecken auf der Karte eingezeichnet und mit der Hausnummer beschriftet sind, steht an der Ecke Alte Lohnbergstrasse/Rausstrasse im Zuzgen die Zahl 7, scheinbar in der grünen Wiese, ohne dazugehöriges Rechteck. Als gäbe es dazu kein Haus.

Gibt es aber: Hier wohnt Fritz Pfarrer (77) in seinem Ökologiehaus. Zu sehen davon ist allerdings auch in der Realität wenig. Wer etwa von der Nordseite her auf das Grundstück blickt, muss schon sehr genau hinsehen, um das Gebäude zu erkennen. Denn: Das Haus ist in den Berg hinein gebaut. Hervor schaut nur eine lange Fensterfront an der Ost- und Südflanke.

Der Architekt war sofort begeistert

«Über uns liegt rund ein Meter Erde», sagt Fritz Pfarrer. Er sitzt mit Daniel Pfarrer und Renate Cavanna, Sohn und Tochter, am Esstisch und lässt den Blick durch die raumhohen Fenster schweifen. Zu sehen sind ein grosszügiger Sitzplatz mit Pergola, viel Grün, dahinter die Hügel des Juras.

Gebaut wurde das Ökologiehaus – so die Bezeichnung auf den Plänen des Architekten – vor 40 Jahren. Pfarrer erzählt:

«Ich hatte als Lehrling in einem Magazin einen Bericht über ein Erdhaus in den USA gelesen.»

Als er und seine Frau Jahre später ein eigenes Haus bauen wollten, dachte er wieder daran, sprach den Architekten darauf an – und der erwiderte: «So etwas wollte ich schon immer mal bauen!»

Was beim Architekten auf Euphorie stiess, weckte andernorts Skepsis. So etwa bei Gemeinde und Baukommission, welche die Bewilligung zwar erteilten, aber anmerkten, Pfarrers seien selbst dafür verantwortlich, dass das Haus nicht feucht werde.

Das Haus war Gesprächsthema am Stammtisch

Im Dorf war das spezielle Bauvorhaben der Familie rasch Thema am Stammtisch – und an der Fasnacht. Das Gebäude wurde dabei auch schon mal als Maulwurfhügel oder als Höhle bezeichnet, die Familie als «s Muusers». Fritz Pfarrer hat der Übername nie wirklich gestört, aber: «Als Kind war es nicht einfach, damit umzugehen», sagt Sohn Daniel mit einem Lachen. Er war damals elf.

Sein Haus brachte Fritz Pfarrer im Dorf den Übernamen «s Muusers' Fritz» ein. Nadine Böni/ «Aargauer Zeitung»

Bewahrheitet haben sich die Befürchtungen ohnehin nicht: «Das Haus ist trocken und, entgegen den Erwartungen mancher Besucherinnen und Besucher, auch nicht dunkel», sagt Pfarrer. Das liegt vor allem an der speziellen Raumanordnung und Gebäudeform. Pfarrer fährt auf den Bauplänen die Konturen ab und sagt:

«Die Fensterfront ist nach dem Lauf der Sonne ausgerichtet.»

Der Gesamtgrundriss ist ausserdem nicht quadratisch, sondern dem Gelände angepasst. «Die Wohnräume sind entlang der Fensterfront angeordnet», erklärt er. Im hinteren Teil des Hauses befinden sich jene Räumlichkeiten, die auch in herkömmlich gebauten Gebäuden nicht unbedingt Fenster haben: ein Wasch- und Trocknungsraum, eine Abstellkammer, ein Kellerabteil, ein Luftschutzraum und ein Badezimmer.

Das Sonnenlicht wird optimal genutzt

Der Architekt machte sich damals viele Gedanken zur Nutzung von Sonnenlicht und -wärme. Er berechnete deren Einstrahlungswinkel und gestaltete das Vordach auf der Unterseite deshalb etwas abgeschrägt. Daniel Pfarrer erklärt: «Im Winter, wenn die Sonne tief bleibt, fallen die Sonnenstrahlen so fast waagrecht ins Haus und wärmen zusätzlich auf. Im Sommer, wenn die Sonne hoch an den Himmel steigt, sorgt das Vordach hingegen für Schatten.»

Der isolierende Erdmantel sorgt ausserdem dafür, dass das Haus im Sommer kaum aufheizt und im Winter massiv Heizkosten eingespart werden können – was damals bei Pfarrers mit ein Argument für ihr Ökologiehaus war. Fritz Pfarrer sagt:

«Wir waren überzeugt, dass wir mit dem Bau etwas für die Umwelt tun können.»

Auch, weil mit Ausnahme der Zufahrt zur Garage und den Gartenwegen sämtliche Grünfläche auf der rund sieben Aren grossen Parzelle erhalten blieb. Zersiedelung und Betonierung von Kulturland waren damals schon Schlagworte.

Das spezielle Gebäude sorgte bereits vor 40 Jahren für Schlagzeilen. zvg

Das Zuzger Ökologiehaus war zur Zeit des Baus in der Schweiz noch ein Novum – und sorgte entsprechend über die Grenzen des Dorfes hinaus für Aufsehen. «Mehrmals berichteten Zeitungen und Magazine darüber», erinnert sich Pfarrer.

In einem Artikel von damals heisst es: «Keinesfalls möchte die vierköpfige Familie Pfarrer das Haus gegen ein anderes eintauschen. Für sie bedeutet es viel, im Einklang mit der Natur zu leben. Ein Schritt nach vorn zurück zur Natur.» Daran hat sich nichts geändert.

