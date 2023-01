So arbeitet die Integrationsfachstelle «mit.dabei-Fricktal»

Zusammenleben gestalten «Je besser die Integration, desto besser die Zukunft»: Wie «mit.dabei-Fricktal» dem gesellschaftlichen Zusammenhalt Sorge trägt Rund 25 Prozent der Fricktaler Bevölkerung stammt aus dem Ausland. Als grösste Integrationsfachstelle im Kanton mit 21 Trägergemeinden kommt hier «mit.dabei-Fricktal» eine wichtige Rolle zu, um Migrantinnen und Migranten zur Integration zu befähigen. Dies wurde am Gemeindeseminar des Planungsverbands Fricktal Regio deutlich. Dennis Kalt 27.01.2023, 05.00 Uhr

Die Integrationsfachstelle «mit.dabei-Fricktal» umfasst derzeit 21 Vertragsgemeinden. zvg

Die Schweiz ist von der Migration stark geprägt – und angesichts des sich zuspitzenden Fach- und Arbeitskräftemangels immer mehr von der Zuwanderung abhängig. Damit nicht nur der Wirtschaftsmotor am Laufen bleibt, sondern auch der gesellschaftliche Zusammenhalt funktioniert, ist die Integration ein entscheidender Faktor.

Dies weiss auch Dominik Burkhardt, Stadtrat von Rheinfelden und Leiter der Steuerungsgruppe der Integrationsfachstelle «mit.dabei-Fricktal». So sagte er denn auch am Gemeindeseminar des Planungsverbands Fricktal Regio am Donnerstagnachmittag: «Je besser es uns gelingt, Zugezogene zu integrieren, desto besser wird unsere Zukunft.» Burkhardt unterstrich bei seiner Festellung das Wort «uns». Dies, weil alle betroffen sind. Daher sei ein koordiniertes Vorgehen zwischen diesen erforderlich.

Eben darum bemüht sich die Fricktaler Integrationsfachstelle, die mit 21 Trägergemeinden die grösste ihrer Art im Kanton ist. Finanziert wird sie von Kanton und Gemeinden. Für Letztere gilt ein Beitrag von 2.50 Franken pro Einwohnerin oder Einwohner. «Dafür steht ‹mit.dabei-Fricktal› als Anlaufstelle und Fachorganisation den Gemeinden beratend und unterstützend zur Seite», sagte Frida Tapia, Fachverantwortliche Integration.

Anlaufstelle für eine erste Orientierung

Kurzberatungen und Erstinformationen für Neuzuziehende nennt sie als ein Beispiel des Angebotspakets. In den drei Beratungsstellen in Rheinfelden, Frick und Laufenburg werden etwa Fragen bezüglich Deutschkursen, Integrationsangeboten, Arbeitsmarkt, Aufenthaltsstatus oder der Kinderbetreuung beantwortet. Tapia sagt:

«Damit geben wir den Migrantinnen und Migranten eine erste Orientierung und zeigen ihnen die Richtung für den Weg zur Selbstbefähigung zur Integration.»

Eine wichtige Dienstleistung der Integrationsfachstelle ist die Vermittlung von Schlüsselpersonen. Bei diesen handelt es sich um Personen mit Migrationshintergrund mit einer Brückenfunktion zwischen Institutionen und der Migrationsbevölkerung.

Sie werden eingesetzt, um die jeweilige Sprach- und Kulturgruppe anzusprechen und Migrantinnen und Migranten beim Integrationsprozess zu unterstützen. Tapia sagte: «Das Netzwerk Schlüsselpersonen kann von Gemeinden, Schulen oder Vereinen genutzt werden.» Unterstützung leisteten sie etwa bei fehlenden Deutschkenntnissen, Vermittlung von Inhalten an Elternabenden oder beim Verständnis von alltäglichen Themen.

Wertvoll für «mit.dabei-Fricktal» sind die vielen Freiwilligen, ohne welche die Dutzenden Freiwilligenangebote für Migrantinnen und Migranten nicht stemmbar wären. Über diese starke Unterstützung von Freiwilligen freute sich Flavia Berger, Leiterin der Koordinationsstelle für Freiwilligenarbeit im Asylbereich. Das Fazit ihres Vortrags: «Zivilgesellschaftliches Engagement ist Quelle und Ausdruck einer solidarischen Gesellschaft, unterstützt die Integration von Flüchtlingen und fördert so ein friedliches Zusammenleben zwischen Flüchtlingen und einheimischer Bevölkerung.»