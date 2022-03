Fricktal: Gemeinden und Vereine planen 2022 wieder ihre Feste

Zurück zur Normalität Bürgerempfang, Strassenfest und Frühjahrs-Wiesn: 2022 kehrt der Festreigen zurück Zwei Jahre lang waren kaum öffentliche Feste und Grossanlässe möglich. Mit den gefallenen Massnahmen starten Gemeinden und Vereine ihre Planungen für kommende Festivitäten. So etwa mit dem gemeinsamen Bürgerempfang beider Rheinfelden am 1. April oder einem zweitägigen Bierfest auf der Allmend in Möhlin Mitte Mai. Dennis Kalt 09.03.2022, 05.00 Uhr

Der letzte Rheinfelder Neujahrsempfang fand 2020 statt. Dieses Jahr fiel er aus. Dafür planen die Städte nun einen Bürgerempfang am 1. April. hgr (12. Januar 2020)

Die Besucherscharen in den Fricktaler Fasnachtshochburgen machten es unlängst sichtbar: Festivitäten und Grossanlässe sind nicht nur wieder möglich, die Menschen sehnen sich auch nach Unterhaltung und Austausch, dem Leben und Spektakel in grosser, geselliger Runde.

Dessen bewusst sind sich auch die beiden Rheinfelden. Und so gleisen die Schwesterstädte einen gemeinsamen Bürgerempfang für den 1. April auf. Dies als Ersatz für den ins Wasser gefallenen gemeinsamen Neujahrsempfang, an dem zuletzt, im Jahr 2020, rund 500 Gäste teilnahmen. Stadtschreiber Roger Erdin sagt:

«Der grenzüberschreitende Neujahrsempfang ist etwas ganz Besonderes. Er verbindet Politik, Wirtschaft und die Menschen der beiden Schwesterstädte über die Landesgrenze.»

Deshalb sei es den beiden Rheinfelden ein wichtiges Anliegen gewesen, dieses Zusammentreffen baldmöglichst nachzuholen. Die Veranstaltung ist mit pandemiebedingten Auflagen verbunden. Dies, weil der Anlass auf deutscher Seite im Bürgersaal des Rathauses stattfindet – voraussichtlich unter der 3G-Regelung und mit FFP2-Maskenpflicht.

Warum also nicht einfach den Anlass auf Schweizer Seite stattfinden lassen, um die Auflagen zu umgehen? Einerseits, so Erdin, hätte der Neujahrsempfang turnusgemäss in Rheinfelden Baden stattgefunden. «Andererseits lässt sich der Anlass wunderbar in die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen unserer Schwesterstadt integrieren», sagt er.

In Frick und Möhlin werden Vereine aktiv

Beim letzten Fricker Strassenfest 2019 auf der Hauptstrasse war der Andrang gross. dka (15. August 2019)

In Frick fiel das Strassenfest, das weit über 1000 Besucher auf die Hauptstrasse zieht, 2020 und 2021 der Pandemie zum Opfer. Gemeindeschreiber Michael Widmer sagt:

«Für den Zusammenhalt in der Bevölkerung wie auch die Identifikation mit dem eigenen Dorf sind solche Feste sehr wichtig.»

So könne man sich nach dem Unterbruch, umso mehr darauf freuen, «mitten auf der Hauptstrasse ganz ohne Verkehr gemeinsam ein Fest zu feiern und eine laue Sommernacht zu geniessen».

Anders als in Rheinfelden besteht in Frick derzeit keine Planung, in den nächsten Wochen einen grösseren Anlass für die Bevölkerung durchzuführen. «Allerdings ist auch ohne Fest der Gemeinde für Unterhaltung gesorgt», sagt Widmer. So plant der TSV Frick ein Frühlingsfest, eine Woche zuvor findet der Pfingstmarkt statt.

Planungen für Bundesfeier sind gestartet

Gemäss André Beyeler, Leiter Kultur- und Standortmarketing der Gemeinde Möhlin, stelle man fest, dass die Vereine wieder etwas bewegen wollen und viele in Festlaune seien. Er sagt:

«Wir erhalten laufende Anfragen für Platz- und Hallenreservationen.»

So auch etwa vom Verein 7-Sieche, die am 13. und 14. Mai auf der Allmend die Frühlings-Wiesn, ein grosses, zweitägiges Fest rund um den Gerstensaft veranstalten.

Nachdem Ausfall der zweiten 1. August-Feiern hat die Gemeinde die Planungen für die Bundesfeier 2022 aufgenommen – mit Lampionumzug und Feuerwerk. «Die Ansprache zur Bundesfeier wird der neu gewählte Gemeindeammann Markus Fäs halten», sagt Beyeler.