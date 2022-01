Skilager finden wegen Corona auch 2022 fast keine statt

PAndemie Zu hohes Risiko: Die Fricktaler Schulen sagen die Skilager «schweren Herzens» ab Der Kanton Aargau hat die Ski- und Schneelager zwar 2022 nicht verboten, empfiehlt aber, auf die Durchführung zu verzichten. Das Gros der Fricktaler Gemeinden und Schulen hält sich daran und hat die Lager schon jetzt gecancelt. Mancherorts aber wollen die Veranstalter mit dem Entscheid noch zuwarten – eine Gratwanderung. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Unbeschwert und fröhlich in den Schnee – auch 2022 wird daraus für die meisten Fricktaler Schülerinnen und Schülern nichts. zvg

Mit dem Car in die Alpen fahren, tagsüber Pistengaudi, abends Kissenschlachten und Gekicher in den Schlafsälen nach dem Spaghetti-Plausch und das alles weit weg von zu Hause und ohne, dass Mami und Papi zusehen - so geht es in Ski- und Schneelagern zu und her.

Für viele Kinder und Jugendliche im Fricktal wird dieses Jahr, wie auch schon vergangenes, allerdings nichts daraus. Wie eine Nachfrage der AZ bei Schulen und Gemeinden ergab, hat sich das Gros für die Absage der Ski- und Schneelager 2022 entschieden – teils erst in den letzten Tagen, teils schon vor Monaten.

Die Entscheide fielen «schweren Herzens»

Abgesagt sind die Lager unter anderem in Gipf-Oberfrick, Hellikon, Wegenstetten, Möhlin, Rheinfelden, Stein, Obermumpf, Kaisten und Kaiseraugst. Carole Palleva, Leiterin der Abteilung Schuldienste der Gemeinde Gipf-Oberfrick, sagt:

«Wir haben noch bis Mitte Januar zugewartet. Uns dann aber für die Absage entschieden. Das Risiko ist uns einfach zu gross.»

Damit dürfte sie die Befindlichkeit in allen Gemeinden treffen, die sich 2022 zum Verzicht auf die Lager durchgerungen haben – «schweren Herzens», wie es überall tönt. Auch die Kaiseraugster Schülerinnen und Schüler, für die in früheren Jahren die Teilnahme am Skilager sogar obligatorisch war, bleiben 2022 zu Hause.

Schulleiter Thomas Kaiser bedauert die Absage. Sagt aber auch: «Das Lager unter den aktuellen Coronaauflagen durchzuführen, ist praktisch unmöglich.» Kaiser verweist darauf, dass allein schon die PCR-Testung der Schülerinnen und Schüler Probleme bereiten würde. Dazu dauerten die Rückmeldungen aus den Laboren schlicht zu lange.

Noch keine Absage in Frick und Laufenburg

Dass es unter den aktuell gültigen Rahmenbedingungen für Schnee- und Skilager einer Herkulesaufgabe gleicht, in die Alpen aufzubrechen, wissen auch die Verantwortlichen in Frick und in der Region Laufenburg-Mettauertal. Dennoch sagen sie: Stand heute führen wir die Lager durch – auch, weil die Lager erst spät geplant sind.

«Wir gehen noch davon aus, dass es läuft», sagt Niklaus Bamert, Präsident der Lagerkommission in Frick. Geplant ist, dass in der Zeit vom 20. bis 26. Februar die Primarschüler ab der dritten Klasse auf die Fiescheralp und die Erst- bis Drittklässler der Oberstufe nach Arosa aufbrechen. Bamert erklärt:

«Weil wir erst relativ spät fahren, können wir noch zuwarten. Ende Januar wird die Entscheidung aber fallen, das haben wir den Eltern versprochen.»

Bezahlt werden müsste die Unterkunft in jedem Fall, auch wenn nicht gefahren werde.

Bisher hätten weder der Bund noch der Kanton Aargau die Ski- und Schneelager 2022 explizit verboten, sagt Damien Müller vom Verein Skilager Gansingen. Bleibe das so, werde der Verein das Skilager vom

12. bis 19. Februar in Elm (GL) wohl anbieten, für das 66 Anmeldungen vorliegen. Müllers Erfahrung nach ist das eher wenig.

Bei unter 60 Anmeldungen rechnet es sich nicht mehr

Schon jetzt seien Abmeldungen eingegangen. Sollten es noch mehr werden und die Zahl der Teilnehmenden auf unter 60 fallen, rechne sich das Lager allein mangels Masse schon nicht mehr.

Auch Müller zufolge sind die Auflagen hoch: Testung der Mitfahrenden im Vorfeld des Lagers, 2G-Pflicht für Schülerinnen und Schüler sowie Begleitpersonen ab 16 Jahren, Maskenpflicht in Innenräumen ab zwölf Jahren, Aufteilung aller Teilnehmenden in Kleingruppen und deren strikte Trennung voneinander, Mindestabstände und regelmässiges Lüften.

Das löst selbst beim Organisator Bedenken aus: «Wie wollen wir vor Ort überwachen, dass dies alles eingehalten wird?», fragt er. Müller beschreibt eine Gratwanderung, wenn er sagt:

«Wir wollen nichts Gefährliches organisieren. Aber das Skilager durchzuführen, würde für die Schülerinnen und Schüler auch wieder ein Stück Normalität bedeuten.»

